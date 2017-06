Le Bureau exécutif de l’UTICA réitère son appui à Chahed dans sa guerre contre la corruption

Les membres du bureau exécutif de l’UTICA ont réitéré leur soutien au gouvernement dans sa guerre contre la corruption, affirmant, lors d’une réunion périodique du Bureau exécutif (BE), tenue mercredi 31 mai au siège de l’Union, que l’organisation patronale ne défend que les chefs d’entreprise qui respectent la loi. Toutefois, la centrale refuse toute diabolisation de ces derniers et toute confusion entre eux et ceux qui violent la loi.

Le BE de l’UTICA considère également que la lutte contre la contrebande et le commerce parallèle est de nature à renforcer l’économie structurée et, partant, la création d’emplois et à rapporter des revenus au profit de l’Etat.

Les membres réunis ont aussi passé en revue la conjoncture économique et sociale générale dans le pays et l’état d’approvisionnement du marché en produits de consommation, plaidant pour une concertation des efforts afin de préserver le pouvoir d’achat des citoyens et s’assurer du respect des conditions d’hygiène et de sécurité.

Ils ont par ailleurs, pris connaissance de l’état d’avancement de l’opération de renouvellement des structures régionales de l’Union en prévision du prochain congrès de l’organisation.