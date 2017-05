Près de 40% de taux de progression de l’investissement déclaré dans le secteur industriel

“L’investissement déclaré dans le secteur industriel a enregistré, durant les quatre premiers mois 2017, une progression de 36,9% par rapport à la même période de l’année 2016 pour se situer à 1.622,8 millions de dinars contre 1185,5 MDT l’année écoulée, selon le bulletin de conjoncture de l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) du mois d’avril 2017.

Les investissements déclarés par secteur montre que le secteur des industries agroalimentaires a affiché un taux d’accroissement positif de 22,1% pour atteindre 529,7 MDT, essentiellement suite à la déclaration durant les quatre premiers mois 2017, de l’extension d’une fromagerie pour un montant de 29,5 MDT, à la déclaration de la création d’une unité de fabrication de pâtes alimentaires pour 26 MDT et de l’extension d’une brasserie pour un montant de 19 MDT.

Ce secteur a, également, enregistré la déclaration de l’extension d’une unité de fabrication de boissons gazeuses pour un montant de 19 MDT et la déclaration de renouvellement du matériel d’une unité de fabrication de boissons gazeuses pour un montant de 12,8 MDT.

De même, le secteur des industries mécaniques et électriques a connu une progression de 29,3% dont le montant des investissements déclarés pendant les quatre premiers mois 2017 est de 396,6 MDT, après la déclaration de l’extension d’une unité totalement exportatrice de fabrication des compteurs pour un montant de 38,7 MDT avec un capital 100% étranger.

Ce secteur a également enregistré la déclaration de l’extension d’une unité de fabrication de filtres pour véhicules pour un montant de 25,3 MDT et la déclaration de l’extension d’une unité de fabrication de câbles pour un montant de 23,6 MDT.

Il en est de même pour le secteur des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre dont les investissements ont augmenté, durant les quatre premiers mois 2017, de 37,6% avec 207,5 MDT, principalement suite à la déclaration de l’extension d’une briqueterie pour un montant de 75 MDT et à la déclaration de l’extension d’une unité de fabrication de béton prêt à l’emploi pour un montant de 9 MDT.

Le secteur des industries chimiques a affiché une augmentation de 59,1% avec des investissements déclarés de 169,3 MDT, suite aux déclarations de on de la création d’une unité totalement exportatrice de fabrication de phosphate mono et bi-calcique pour un montant de 25,5 MDT, d’une unité de fabrication de médicaments pour un montant de 12 MDT et d’une autre de fabrication de résines et colles pour un montant de 11 MDT, outre la déclaration de l’extension d’une unité de fabrication des produits pharmaceutiques pour un montant de 9,4 MDT.

Idem pour le secteur des industries diverses dont les investissements ont augmenté de 67.8% durant les quatre premiers mois 2017 avec 249.7 MDT contre 148.8 MDT durant les quatre premiers mois 2016, essentiellement suite à la déclaration de l’extension d’une unité de fabrication d’articles d’emballage pour un montant de 12.2 MDT, à celle de l’extension d’une unité de fabrication de carton couche pour un montant de 10.1 MDT en plus de l’extension d’une unité d’injection de pièces en plastiques pour un montant de 9.5 MDT.

Les investissements déclarés dans le secteur des industries du textile et de l’habillement ont aussi connu une augmentation de 85,6% avec 64,4 MDT contre 34,7 MDT durant les quatre premiers mois 2016, essentiellement suite à la déclaration de l’extension d’une unité de confection pour un montant de 15,6 MDT.

Ce secteur a également enregistré la déclaration de renouvellement du matériel d’une unité totalement exportatrice de fabrication de fil de lin pour un montant de 11,2 MDT.

Il en est de même pour le secteur des industries du cuir et de la chaussure dont les investissements déclarés ont augmenté, durant les quatre premiers mois 2017, de 30,2%, passant de 4,3 MDT à 5,6 MDT.