Lors de la première édition en septembre 2016 au Conseil économique et social à Paris, les Rencontres Africa ont connu un franc succès. Illustrant le nouveau partenariat économique entre la France et le continent africain défini par le Sommet de l’Elysée de 2013, cet événement économique de grande envergure implique le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, le ministère de l’Économie, et la Fondation AfricaFrance, en collaboration avec tous les acteurs économiques français à l’international (Business France, Bpifrance, le groupe AFD, les CCEF, les CCI, le CIAN) et avec le soutien de Medef International, et d’un grand nombre de partenaires (Société générale, HEC, Instituts Français…).

Avec près de 3.000 entreprises présentes (dont 900 venant de l’ensemble du continent africain: Afrique du Nord, Afrique de l’Ouest et centrale, Afrique anglophone et lusophone), 3.500 rendez-vous d’affaires sur deux jours, 8 conférences plénières et une douzaine d’ateliers, mais aussi de nombreuses signatures de contrat effectives, le succès aura été incontestable, et unanimement salué.

La présence de très nombreuses personnalités comme Daniel Kablan Duncan, Jaqueline Mugo, Amadou Ba, Elisabeth Guigou, Lionel Zinsou, Hubert Védrine, Jean-Marc Ayrault, Gregory Clemente, Alexandre Maymat, Cina Lawson, et bien d’autres, a attesté du haut niveau d’engagement, notamment politique, sur cette manifestation.

Fort de ce succès et pour répondre aux attentes des participants à la première édition, les Rencontres Africa seront organisées cette année sur le continent africain.

L’évènement s’organisera en trois manifestations régionales, à Abidjan, Nairobi et Tunis, lors d’un tour de 5 jours, du 2 au 6 octobre prochain. Les chefs d’entreprise français seront encouragés à voyager ensemble pour participer à la première étape à Abidjan, puis choisiront Tunis OU Nairobi selon les enjeux de leur stratégie industrielle et commerciale.

Les Rencontres Africa ont pour objectif de rassembler en moyenne 1000 chefs d’entreprise africains et 300 chefs d’entreprise français.

Pour animer ces manifestations, plus de 30 conférences et ateliers thématiques seront organisés autour de 7 thématiques sectorielles majeures pour les sous-régions concernées. Y participeront des experts locaux du plus haut niveau, favorisant un dialogue de grande qualité entre les acteurs français et africains. Comme en 2016, le cœur de cette seconde édition des Rencontres Africa sera constitué des milliers de rendez-vous d’affaires opérationnels qui seront organisés entre l’ensemble des entreprises participantes.

Tunis accueillera les Rencontres Africa 2017 les 5 et 6 octobre

Au cœur de l’Afrique du Nord, la Tunisie se mobilise pour attirer des investisseurs étrangers et consolider son développement économique; à part les délégations africaines et françaises, les partenaires marocains, algériens, mais aussi égyptiens et libyens seront aussi conviés.

La manifestation est fédératrice, rassemblant l’ensemble des acteurs du côté tunisien comme français. Institutionnels, ministères, patronats et chambres de commerce, constitueront un comité de pilotage qui sera piloté par la présidence tunisienne et le ministère des Affaires étrangères.

-Un programme de conférences et d’ateliers sera organisé autour 8 conférences plénières et 16 ateliers dédiés aux secteurs porteurs en Tunisie, pour identifier de nouvelles opportunités d’affaires.

-Un espace d’exposition sera mis en place pour présenter le savoir-faire tunisien.

-Une plateforme de rendez-vous pour favoriser les partenariats économiques entre entreprises tunisiennes et leurs homologues africaines et françaises.

Une occasion exceptionnelle se présente pour les entrepreneurs tunisiens pour profiter des temps forts de réseautage et d’échanges entre dirigeants d’entreprise, autorités locales et influenceurs du monde économique et politique en Afrique.

Informations & inscriptions: www.rencontresafrica.org