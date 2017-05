L’opération main propre de Chahed va-t-elle ébranler l’hémicycle?

Réunis, mardi, en séance plénière, les députés ont été unanimes à souligner la nécessité d’aller de l’avant sur la voie de la lutte contre la corruption et de lancer une enquête sur les présomptions de corruption qui pèsent sur certains élus.

Salem Labyadh, député du bloc “démocrate” a appelé à l’ouverture d’une enquête sur les suspicions de corruption qui planent sur certains députés avant même la mobilisation de la Justice. “Je veux croire que la guerre contre la corruption menée par le chef du gouvernement est une réalité”, a-t-il affirmé.

Labyedh a invité le chef du gouvernement à publier les rapports des instances de contrôle relevant de la présidence du gouvernement et des ministères des Finances et des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières pour connaitre les personnes impliquées dans des affaires de corruption.

Pour le député Zied Lakhdhar du “Front populaire”, le Parlement joue un rôle important dans la révélation de la vérité dans la mesure où il exerce un rôle de contrôle continu. “Le chef du gouvernement avait affirmé à maintes reprises que la corruption a gagné du terrain pour toucher les rouages de l’Etat”, a-t-il rappelé ajoutant que le bloc du Front n’accuse pour le moment aucune partie mais appelle, toutefois, à l’ouverture d’une enquête au sein du parlement.

Le député du bloc “Al Horra” du mouvement Projet de la Tunisie, Souhail Alouini a qualifié de “non populiste” l’initiative de certains députés relative à la levée de l’immunité parlementaire. “Il s’agit d’un message adressé à tous les élus pour rappeler que personne n’est au-dessus de la loi”, a-t-il poursuivi.