Enda tamweel assure ses clients chez Maghrebia Vie

Enda tamweel et Assurances Maghrebia Vie ont signé une convention de partenariat qui permettra aux clients de Enda de bénéficier d’une formule d’assurance qui les protégera en cas de maladie incapacitante, d’incapacité ou de décès.

Cette convention, signée par Essma Ben Hamida, directrice générale de Enda, et Habib Ben Hassine, directeur général des Assurances Maghrebia Vie, s’inscrit dans le cadre de la politique d’innovation de Enda en faveur de l’appui à l’inclusion financière des populations vulnérables et la promotion du micro-entreprenariat.

Par la signature de cette convention, Enda tamweel innove et améliore le service rendu à ses clients en mettant en place des couvertures de micro-assurance destinées à les protéger, ainsi que leurs familles, en cas de besoin.

Grâce à ce nouveau service, Maghrebia Vie prendra en charge le restant dû du crédit en cas de décès, de maladie grave incapacitante ou d’invalidité et versera un capital complémentaire à la famille du client. Le conjoint du client assuré pourra également bénéficier des assurances prévoyances prévues par la convention, ce qui permettra une protection familiale optimale.

Enda tamweel consolide ainsi, les efforts déployés pour l’autonomisation des populations défavorisées et exclues des systèmes classiques de la banque et des assurances. Ce nouveau service permet également de rassurer les créateurs de projets face à leur aversion au risque et contribue ainsi à la promotion de l’auto-entreprenariat, conformément à la mission sociale de l’institution.

À propos de Enda

Enda inter-arabe est une association internationale de développement fondée en 1990. Elle avait introduit en 1995 en Tunisie la micro-finance selon les bonnes pratiques internationales. Elle a filialisé ses activités de micro-finance vers la société anonyme Enda Tamweel qui a commencé ses opérations en janvier 2016.

En 22 ans, Enda a octroyé 2,5 millions de micro-crédits d’une valeur cumulée de plus de 2,7 milliards de dinars, à plus de 670.000 Tunisiens exclus du système financier traditionnel, dont 70% de femmes et 35% de jeunes (18 à 35 ans).

Aujourd’hui, Enda inter-arabe offre des services non-financiers axés sur l’accompagnement dans toutes les phases de création d’entreprises à travers le programme EL Kehina, appuyée par sa filiale (société anonyme), Enda Tamweel.

Enda tamweel prend la relève de Enda inter-arabe avec 22 années d’expérience dans l’offre de services financiers. Elle offre une large gamme de produits et de services financiers, adaptés aux besoins des micro-entrepreneurs. Les lignes de crédit proposées atteignent désormais 20 000 DT. Elles sont destinées à encourager l’auto-emploi en facilitant l’accès au financement des populations vulnérables, exclues du système bancaire classique.

À propos de MAGHREBIA

Pionnière et leader de l’assurance vie en Tunisie, sa filiale Vie, Assurances Maghrebia Vie s’est forgée, depuis sa création, une réputation d’assureur solide, sérieux et responsable en apportant des solutions innovantes en matière de prévoyance familiale ,épargne étude et retraite. Maghrebia Vie fait partie du groupe MAGHREBIA, groupe composé de sociétés organisées autour des pôles stratégiques de l’assurance dommages, l’assurance vie, la finance, l’immobilier et les services.

