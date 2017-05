Tunisie : L’AMVPPC crée de circuits touristiques et culturels

L’année 2017 sera marquée par la création de plusieurs circuits touristiques et culturels dans les gouvernorats de Siliana, Gafsa et Kasserine ainsi que dans les villes de Mahdia, Kairouan et Djerba, informe l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC).

Pour les régions de Mahdia, Kasserine, Kairouan et Djerba, l’Agence propose d’y créer des circuits touristiques et culturels dans le cadre du programme culturel national “Tunisie Cités des Civilisations”.

Les travaux d’étude du circuit touristique et culturel dans le gouvernorat de Siliana, viennent juste de s’achever en prévision de sa réalisation avec un coût prévisionnel de près 200 mille dinars. Le circuit de Gafsa dont le coût avoisine les 300 mille dinars est encore en phase de préparation (cahier des charges, demandes d’appels d’offres…).

Pour les projets dans ces deux gouvernorats du Nord-Ouest et du Sud-Ouest tunisien, sera édité un guide en trois langues comportant les principaux sites ainsi que la mise en place de systèmes de signalisation, la création de sites web et l’organisation de manifestations promotionnelles.

Les quatre autres circuits proposés par l’agence nécessitent des investissements de l’ordre de 570 mille dinars pour la médina de Mahdia, 300 mille dinars pour le gouvernorat de Kasserine, 160 mille dinars pour la médina de Kairouan et 250 mille dinars pour l’Ile de Djerba.

Les projets de l’Amvppc pour l’année 2017, seront également orientés vers la publication de deux encyclopédies dont la première, en 24 volumes, sera intitulée “Patrimoines de Tunisie”. La réalisation de cette encyclopédie sur le patrimoine national matériel et immatériel de toutes les régions de la Tunisie, a déjà démarré avec les gouvernorats de Kasserine et Gafsa.

Une deuxième encyclopédie intitulée “Histoire et monuments” devra également être éditée, en plus d’un livre en trois langues sur le site archéologique de Carthage, (français, anglais et italien), et un guide sur le musée archéologique de Sousse.

Les différentes publications sont en cours de réalisation, en prévision de leur adoption par le Fonds d’encouragement à la création littéraire et artistique.