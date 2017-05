Rencontre à Tunis des parrains de la conférence 2020 sur le mécanisme de suivi 

La Tunisie a abrité, lundi 29 mai, la réunion des hauts responsables et ambassadeurs des pays ainsi que les régions membres dans le mécanisme de suivi des résultats de la Conférence internationale sur l’investissement (29 et 30 novembre 2016) -TUNISIA 2020.

Cette rencontre à laquelle a pris part le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, a été consacrée à la préparation de la première réunion ministérielle de mécanisme qui devrait se tenir courant septembre 2017 à New York.

Jhinaoui a déclaré à l’issue de cette réunion que la rencontre était une occasion pour fixer le planning des travaux de la réunion ministérielle qui se tiendra en marge de la prochaine session de l’Assemblée générale des Nations unies.

Le ministre s’est abstenu de présenter des détails sur l’avancement de la Tunisie dans la réalisation des promesses de l‘investissement de la conférence “Tunisia 2020”, soulignant que plusieurs projets sont en cours de réalisation et la Tunisie poursuit ses pourparlers avec certains pays bailleurs de fonds.

Il a ajouté que le ministère œuvrera au cours du mois de septembre à collecter toutes les données relatives aux projets réalisés, suivra l’évolution de leur réalisation tandis que le gouvernement poursuit les négociations avec ses partenaires avant la tenue de la réunion de mécanisme à New York.

La représentante de la Banque mondiale à Tunis, Eileen Murray, a souligné les efforts déployés par le gouvernement pour réaliser les projets ayant obtenu des promesses et promouvoir notamment les projets basés sur le mécanisme du partenariat public- privé (PPP) dans les domaines prioritaires en Tunisie.

Elle considère que la mise en place d’une structure chargée du suivi, de la réalisation des projets et du financement est à même d’assurer un plus grand succès et meilleurs résultats à la Conférence sur l’investissement.

Cette réunion était une occasion pour mettre l’accent sur la mise en œuvre du partenariat entre les secteurs public et privé afin de montrer l’avancement réalisé par la Tunisie dans la mise en place des réformes économiques, ajoutera Mme Murray. Il s’agit également de lancer ce partenariat pour réaliser les mégas projets à priorité nationale, notamment dans le domaine de l’infrastructure.

Il y a lieu de souligner que ce mécanisme est chargé de suivre les résultats de la conférence internationale sur l’investissement organisée et de garantir l’application des engagements des participants annoncés lors de cette conférence. Ce mécanisme a été mis avec la participation des parrains de la conférence (le Qatar, la France, le Canada, la Banque mondiale et la Banque d’investissement européenne).

