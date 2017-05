Vers la concrétisation du mémorandum tuniso-malien d’avril 2017 à Bamako

Imed Hammami, ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, a eu, lundi 29 mai, un entretien avec l’ambassadeur du Mali à Tunis, Fatoumata Diakité-N’diaye au sujet des perspectives de coopération bilatérale dans le domaine de la formation.

La diplomate malienne a souligné la disposition de son pays à renforcer davantage la coopération avec la Tunisie dans ce domaine, saluant la renommée des compétences tunisiennes au niveau mondial.

Imed Hammami a mis en exergue l’importance du développer le partenariat sud-sud et de consolider la coopération avec les pays africains, et notamment le Mali, au service des intérêts des deux parties.

Il a dans ce sens évoqué l’activation du mémorandum d’entente signé en avril 2017 à l’occasion de la visite du chef du gouvernement tunisien au Mali et portant sur l’apport d’un soutien technique par le biais d’experts et de spécialistes en formation tunisiens l’élaboration de programme de formation et la formation des formateurs.

Selon un document publié à l’issue de cette rencontre, lundi 29 courant, le département assure travailler actuellement sur l’installation de deux centres de formation professionnelle au Mali en se basant sur l’expertise et les compétences tunisiennes.