Le nouveau feuilleton syrien “Orchidia” en tournage en Tunisie et sera diffusé au mois de Ramadan sur des chaines arabes

“Orchidia” un nouveau feuilleton syrien du genre histoire-fiction raconte l’histoire d’un prince qui galère pour récupérer son empire. Toute l’équipe du film s’est installée en première étape en Roumanie, avant de faire le cap vers la Tunisie et prendre place à “Empire studios” à Hammamet pour commencer une nouvelle expérience, a déclaré le réalisateur Hatem Ali.

D’ailleurs, a-t-il ajouté, le tournage en Tunisie s’inscrit dans cette quête de décors originaux dès lors que la Tunisie a été depuis longtemps un plateau de tournage prisé par les cinéastes de tous bords.

“Nous avons réussi grâce à cette co-production réunir des vedettes et stars arabes de Tunisie, Syrie, Liban et de la Jordanie pour jeter les ponts d’un nouveau partenariat artistique”.

Moyennant un budget de l’ordre de 5 millions de dollars, ce feuilleton, produit par la chaine Abou Dhabi et Ebla International, sera projeté au cours du mois de ramadan sur les chaines d’Abou Dhabi, du Koweït et de Qatar.

Le feuilleton a fait l’objet d’une conférence de presse tenue jeudi à “Empire studios” où le tournage se poursuit encore sachant que le premier tour de manivelle a été donné depuis le mois de février dernier en Roumanie et depuis le mois d’avril à Hammamet pour se poursuivre jusqu’au mois de juin.

Le scénariste Adnene Ouda a fait remarquer que cette production bien qu’elle soit du genre histoire-fiction demeure d’actualité puisqu’elle traite de questions portant sur les conflits de pouvoir et la lutte pour la restitution du droit spolié.

Grâce à ce feuilleton, a ajouté le réalisateur “Nous avons pu entrer en contact avec des compétences non seulement syriens mais aussi arabes et tunisiennes comme Dalila Meftahi et Ali Bennour, sans oublier aussi la compétence des techniciens tunisiens auquels nous avons eu recours”.