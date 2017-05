BSB TOYOTA et Libya Oil Tunisie renouvellent leur partenariat technico-commercial

Une cérémonie de signature d’un nouveau contrat de partenariat entre le groupe BSB TOYOTA et Libya Oil Tunisie a été organisée vendredi 26 mai 2017 au siège de BSB TOYOTA (ZI route de La Marsa).

Il s’agit d’un contrat de partenariat technique et commercial, d’une durée de 7 ans. Côté BSB TOYOTA, il a été signé par Moez Belkhiria, son PDG), et du côté Libya Oil Tunisie, c’est son directeur général, Saleh Abdali, qui a paraphé le nouveau contrat de partenariat entre les deux entreprises, en présence de leur cadres respectifs.

A cette occasion, M. Belkhiria expliquera que les deux entités célèbrent aujourd’hui une nouvelle phase de leur coopération, soulignant que BSB Toyota «se félicite de cet esprit solidaire et de cette collaboration technique et commerciale fructueuse au fil des années. Nous évoluons dans un secteur automobile en plein essor, alors que les véhicules d’aujourd’hui et les nouveaux moteurs exigent de plus en plus de produits (carburants, lubrifiants et fluides), adaptés et conformes aux normes internationales et environnementales, tels que ceux d’OiLibya».

Saleh Abdali renchérit pour souligner que «BSB TOYOTA est notre principal partenaire depuis plus d’une décennie. …Ce groupe n’a cessé d’évoluer, d’innover et de répondre aux besoins divers du marché automobile pour les particuliers, les entreprises et les secteurs publics. Notre coopération technique et commerciale sera renforcée davantage et nous sommes très fiers de répondre aux exigences de ces véhicules japonaises de renom et aux besoins de notre partenaire».

Un communiqué de presse distribué aux journalistes présents précise que le partenariat entre Libya Oil Tunisie et BSB TOYOTA remonte à 2006. Il consiste à un co-branding marketing et commercial et à l’utilisation et revente des fluides et des lubrifiants de la marque OiLibya et Mobil par le concessionnaire automobile pour toute sa gamme de voitures particulières et véhicules utilitaires TOYOTA. Libya Oil Tunisie mettra aussi à la disposition de son partenaire des experts en lubrification et entretien des moteurs et formera périodiquement son personnel technique aux spécificités et usages de ses produits divers.

Il est à noter que BSB-SA est l’importateur officiel et le concessionnaire de la marque japonaise TOYOTA en Tunisie depuis 1985.

BSB TOYOTA offre une large gamme de voitures particulières et de véhicules utilitaires qui répondent aux besoins de sa clientèle, un service après-vente de qualité et des pièces de rechange certifiées d’origine et répondant aux standards de la qualité établis par le constructeur. BSB TOYOTA se distingue par un service de proximité accompli et une implantation large à travers plusieurs succursales et agences (Tunis: La Marsa, Charguia et Kemal Atatürk, Nabeul, Sousse, Sfax et Gabès) et 11 revendeurs de pièces détachées, dont 5 agréés, répartis sur plusieurs régions. BSB Toyota a commercialisé près de 3000 véhicules sur le marché tunisien en 2015 et autour de 3500 unités en 2016.

Libya Oil Tunisie fait partie du Groupe Libya Oil Holdings Ltd qui opère dans 18 pays africains, à travers la distribution de produits et services destinés à différents secteurs d’activités, dont la marine, l’aviation et l’industrie et produit une large gamme d’huiles moteurs pour tout type de véhicules.

Libya Oil Tunisie distribue une large gamme de carburants automobile et des carburants économiques « OPTIMUIM ECO PLUS » et produit des huiles moteurs pour les usines et les véhicules, outre le ‘‘Jet A1’’ pour l’aviation et le bitume pour l’infrastructure et les routes. Libya Oil Tunisie dispose aujourd’hui d’un des plus larges réseaux privés de stations-service dans le pays (177 stations OiLibya) dont la majorité a été réaménagée et rénovée ces dernières années.