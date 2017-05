Le Secours Islamique offre des bourses à 600 orphelins tunisiens

L’Organisation internationale de secours islamique – Bureau du Maghreb/Tunis- a annoncé, vendredi 26 mai, le lancement d’un projet caritatif pour l’année courante, visant à faire bénéficier 600 orphelins d’une bourse mensuelle d’une valeur de 50 dinars pendant tout leur cursus d’études.

Le versement de cette bourse se fera sur trois tranches. Ainsi la première tranche qui comporte 200 bourses pour 160 enfants affiliés à l’association “le soutien de l’orphelin” et 40 autres enfants de l’association “le Village d’enfants SOS”, sera versée dans les prochains jours.

C’est ce qu’a déclaré le Directeur du bureau de l’Organisation internationale de secours islamique à Tunis, Hamed Rbouii, lors d’un point de presse tenu à Tunis, précisant que les tranches restantes seront versées dans les mois à venir.

Et d’ajouter que l’organisation distribuera, à partir de la première quinzaine du mois de Ramadan, près de 1000 couffins contenant des produits alimentaires aux familles nécessiteuses et à revenus limités.

Cette action, a-t-il précisé, sera menée en collaboration avec l’amicale du ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi et certaines associations dont “la parole aimable” et “le soutien de l’orphelin”.

Hamed Rbouii a fait savoir que son organisation offrira également des moutons à l’occasion de la fête du sacrifice.

“Des sessions de sensibilisation seront également organisées au profit des mères afin de renforcer la prévention des enfants de certaines maladies”, a-t-il indiqué, ajoutant que l’Organisation Internationale de Secours Islamique à Tunis lancera des projets de développement dont notamment un projet de réhabilitation de quelques centres de formation professionnelle.

Le vice-président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Abdelfateh Mourou, a, à cette occasion, salué les efforts de l’organisation qui “prête main forte aux personnes nécessiteuses et œuvre à lutter contre la disparité sociale”.

L’Organisation Internationale de Secours Islamique est une organisation caritative affiliée à la Ligue Islamique Mondiale. Elle a démarré ses activités en Janvier 1979 et est représentée dans 95 pays.