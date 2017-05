Libye : Vers l’instauration d’impôts et taxes sur les travailleurs étrangers

Le conseil des ministres libyen a décidé, mercredi 17 mai 2017, de mettre sur pied une commission -composée de représentants du ministère du Travail et des Affaires sociales, du cabinet du conseil des ministres et de la Direction des passeports- appelée à élaborer une proposition d’imposer des impôts et taxes sur les travailleurs étrangers.

Recommandation a également été faite à cette commission de faire en sorte, lors de l’élaboration de cette proposition, que ces travailleurs n’échappent pas à cette obligation et qu’ils «puissent accéder à des marchandises et services subventionnés et initialement destinés aux Libyens».