L’UBCI renouvelle son «PACTE POUR UNE TUNISIE VERTE» en lançant sa carte Livreto

L’UBCI a organisé un point presse le 26 mai 2017 à l’occasion de la signature d’une nouvelle convention de partenariat dans le cadre du Pacte pour une Tunisie verte signé en septembre 2015 avec la Direction Générale des Forêts.

Dans le cadre de ce partenariat, l’UBCI a participé au projet d’aménagement d’une source d’eau dans la région de Jbel Mssid, Délégation de Nefza, Gouvernorat de Béjà, ce qui a permis à un ensemble de familles de la région d’accéder à l’eau potable.

Pour confirmer son engagement, l’UBCI reconduit son partenariat à travers une nouvelle convention tripartite entre l’UBCI, La Direction Générale des Forêts et le CRDA de Zaghouan et l’Association « Dream In Tunisia ».

Ce partenariat est né d’une part du lancement d’une nouvelle Carte UBCI Biodégradable et d’autre part de l’initiative de création d’une filière durable de valorisation de l’églantier dans la région de Zaghouan, une initiative lancée par l’association Dream in Tunisia et parrainée par la DGF dans le cadre du « Pacte pour une Tunisie verte».

La carte LIVRETO UBCI, qui est une carte de retrait sur compte d’épargne, est la première carte biodégradable et recyclable lancée en Tunisie ; elle est conçue à partir d’un matériau biodégradable d’origine 100% végétale, le PLA, un polymère fabriqué à partir d’amidon de maïs, non toxique pour l’environnement.

L’UBCI reversera 1TND sur chaque cotisation qu’elle percevra jusqu’à la fin de l’année 2017, au profit du projet de reboisement d’églantier à la ville de Zaghouan, qui vise à planter 5000 arbres et qui fera travailler plus d’une vingtaine d’agricultrices de la SMSA – Société Mutuelle de Services Agricoles Féminine “Dar El Nasri Zaghouan”.

Cette initiative sera menée par l’association Dream In Tunisia en partenariat avec le CRDA Zaghouan, la Direction Générale des Forêts et l’UBCI, elle vise à promouvoir l’économie verte et les activités de reboisement, mais également à revaloriser le savoir-faire traditionnel de la région, créer des revenus durables pour des agricultrices, rassembler les acteurs de la filière sous une marque et une histoire et enfin transférer les travaux de recherche au niveau du terrain pour former les agricultrices.

La portée sociale, sociétale et environnementale de cette convention de Partenariat, est capitale à nos yeux, essentielle au développement durable de l’écosystème forestier et à l’amélioration de la qualité de vie des femmes rurales.