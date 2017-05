Bourse de Tunis : Le Tunindex a clôturé, jeudi, en hausse de 0,14%

La Bourse de Tunis a clôturé la séance de jeudi sur un gain de 0,14% enregistré par le Tunindex à 5.688,28 points dans un volume total de 2,564 MDT, selon MCP.

Le titre ATTIJARI BANK a animé le marché par un volume transactionnel de 0,617 MDT et s’est négocié à 29,99 D, tout en cédant 0,46%.

A la hausse, UADH signe une hausse de 5,88% à 4,14 D, suivi d’ELBEN qui, sans être échangé, gagne 2,95% à 3,49 D; CARTHAGE CEMENT a enregistré une performance de 2,37% à 2,59 D. Egalement dans le vert, LAND’OR s’est échangé à 8,66 D, soit une performance de 2,24%; le titre TELNET grimpe de 2% à 4,57 D.

Dans le rouge, BEST LEASE lâche 4,21% à 1,82 D, tout comme ALKIMIA, qui cède 3,02% à 35,24 D; SOTETEL cède 2,87% à 3,04 D; CELLCOM et HEXABYTE dévissent respectivement de 2,85% et 2,69% à 3,40 D et 5,06 D.