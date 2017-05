Un partenariat gagnant-gagnant entre Tunisie Télécom et Poulina

La relation liant Tunisie Telecom à Poulina se consolide d’une année à une autre avec plus de confiance et engagement à réussir ensemble.

En effet, ces deux fleurons de l’economie nationale ont annoncé le mercredi 24 mai 2017, le renouvellement du contrat les liants depuis plus d’une dizaine d’années pour la fourniture d’une large gamme de solutions de télécommunications à Poulina Group Holding.

Le présent contrat cadre fournit un pack d’offres Corporate Mobile, Fixe, VPN National; Fast Link à l’ensemble des filiales du Groupe, ce qui lui permettra de superviser l’ensemble de ses moyens de communication, d’améliorer les interactions et la collaboration entre ses salariés répartis sur l’ensemble de ses filiales et d’optimiser les processus de support et d’achat et de réduire les coûts.

Le président de Poulina Group Holding, M. Abdelwaheb Ben Ayed a souligné, à cette occasion que son Groupe qui renforce de plus en plus son ancrage dans les Tics afin de préserver sa croissance sur les marchés local et extérieur, est très satisfait de la qualité des services rendus par Tunisie Telecom, de son savoir-faire et de son expertise.