La ministre de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Héla Cheikhrouhou, a indiqué que les recommandations issues d’un atelier de travail sur “le Phosphogypse, moyens de développement durable”, tenu mercredi à Gabès, seront adoptées dans l’élaboration d’une feuille de route pour traiter le dossier du phosphogypse et arrêter le rejet de cette matière dans la mer.

Cette question sera examinée, aussi, dans le cadre d’un conseil ministériel, qui sera organisé prochainement pour poursuivre le processus de développement dans le gouvernorat de Gabès, a-t-elle dit.

Intervenant lors de cet atelier de deux jours auquel participent des l’environnement et de la géologie de Chine, Canada, USA, France et de Tunisie, Cheikhrouhou a souligné les nombreux projets écologiques programmés dans la région dont la lutte contre la pollution aérienne, la rationalisation de la consommation de l’eau, la construction d’une station de dessalement de l’eau de mer et la lutte contre les odeurs nauséabondes causées par le transformation du phosphate.

Le président de la commission de l’industrie, de l’énergie, des ressources naturelles, de l’infrastructure et de l’environnement à l’ARP, Ameur Laarayedh, a indiqué que la commission effectuera au cours du mois de Ramadan, une visite dans le gouvernorat de Gabès pour rencontrer les composantes de la société civile et les médias régionaux pour se rendre compte de la situation écologique à Gabès.

Les interventions données, lors de cet atelier, ont porté sur plusieurs questions relatives à la valorisation du phosphogypse dans les secteurs de l’agriculture, la construction, l’aménagement des routes, l’industrie et aussi la classification de cette matière.

Sami Lellahom, PDG d’une société écologique en France, et Foued Zargouni, expert en géologie, ont indiqué à cet effet, que la matière du phosphogypse n’est pas dangereuse et peut être exploitée dans plusieurs secteurs.

Les interlocuteurs ont insisté sur la nécessité de mettre en place un plan d’action clair et précis pour le traitement de cette matière qui peut être bénéfique pour plusieurs secteurs productifs.