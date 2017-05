Ramadan : La HAICA appelle au respect, par les médias, du cahier des charges sur la publicité 

Le président de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA), Nouri Lajmi, a appelé, mercredi, les chaines de télévision et les stations de radio à respecter les dispositions du cahier des charges relatives à la répartition de la publicité durant le mois de Ramadan.

“Les différentes structures de la HAICA veilleront à ce que les chaines de télévision et les stations radio se conforment à la loi en ce qui concerne la répartition de la publicité”, a souligné Lajmi lors des travaux de la deuxième journée du colloque international tenu à Tunis sous le thème “Médias audiovisuels, élections et transition démocratique”.

Lajmi a déclaré avoir reçu une invitation officielle pour assister à un conseil ministériel qui sera consacré à l’examen du projet de loi sur la communication audiovisuelle élaboré par le ministère de la relation avec les instances constitutionnelle, la société civile et des droits de l’Homme pour présenter le point de vue de la HAICA.

Selon l’expert en transition numérique et le conseiller de l’unité de recherche sur la relation médias et élections au sein de la HAICA, Mansour Laayouni, ce colloque s’inscrit dans le cadre d’un programme de recherche pour la mise en place d’une plateforme numérique interactive qui comportera les archives de l’audiovisuel dans le but de renforcer le dialogue entre les citoyens sur le rôle des médias et leur impact sur les élections.

Des experts dans le domaine des médias, de la réforme du secteur de l’audiovisuel et des élections de Tunisie et de plusieurs pays européens et africains ont assisté à ce colloque. Il a pour objectif de renforcer les mécanismes de régulation et le paysage médiatique de manière à être au diapason des changements numériques dans le monde et leur adaptation aux exigences des élections.