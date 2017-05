Zarzis remplace Tataouine pour abriter le forum international du tourisme solidaire

Prévus initialement à Tataouine, les travaux du Forum international du tourisme solidaire et développement durable se tiennent finalement à Zarzis, du 24 au 26 mai), et ce suite aux événements qu’a connus la ville de Tatatouine ces derniers jours.

Le but du Forum est de soutenir la jeune démocratie tunisienne dans ses efforts de développement touristique alternatif en donnant de la visibilité internationale à la destination Tunisie et plus particulièrement aux trois destinations du sud, Gabès, Médenine et Tataouine et en favorisant les rencontres entre institutions et organisations tunisiennes afin de contribuer à la structuration nationale du secteur du tourisme alternatif, ajoutent les organisateurs.

Le forum devrait aboutir à la formulation d’un Plan international d’actions visant, à travers la mobilisation internationale, à renforcer l’organisation et les structures touristiques des pays de la Méditerranée et d’Afrique, à faciliter les échanges de bonnes pratiques en tourisme alternatif entre professionnels des différents pays de la Méditerranée et d’Afrique et à développer les réseaux méditerranéens et africains du secteur touristique et plus particulièrement les réseaux qui se réclament de l’économie sociale et solidaire.