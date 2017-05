Mounir Mouakhar  : Pas de création de richesse sans investissement

En marge du séminaire organisé mardi 23 mai par la Chambre de commerce et d’industrie de Tunis, Mounir Mouakhar a accordé à Webmanagercenter.com un entretien vidéo dans lequel il souligne l’importance de la nouvelle de l’investissement.

Le président de la CCI de Tunis estime à cet égard combien il est nécessaire de la faire connaître auprès des investisseurs tunisiens mais aussi étrangers pour les inviter à investir sur le site. Car, pour créer de richesses et donc d’emplois, il faut qu’il y ait de l’investissement, et pour qu’il y ait investissement, il est impératif d’avoir des lois claires et un climat d’affaires propices.