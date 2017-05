L’ARP adopte un accord de prêt de 21,6 M€ accordé à la Tunisie par le FIDA 

L’ARP a adopté, mardi 23 mai l’accord de crédit conclu le 26 janvier 2017 entre la Tunisie et le Fonds international de développement agricole (FIDA) pour le financement d’un projet de développement des filières agricoles pour le développement local dans le gouvernorat de Siliana.

Le montant du crédit est de l’ordre de 58,55 millions de dinars tunisiens (21,6 millions euros), remboursable sur 18 ans avec 5 ans de grâce et un taux d’intérêt fixe et un taux d’intérêt variable qui sera fixé tous les 6 mois (il est actuellement de 0,91%).

Ce projet, destiné principalement aux catégories sociales aux faibles revenus, aux petits agriculteurs et éleveurs et aussi aux femmes rurales et aux demandeurs d’emplois désireux d’installer leurs propres projets dans la région de Siliana, va bénéficier d’une manière directe à 14 000 familles (54,5 mille habitants).

Le coût du projet s’élève à environ 32,54 millions euros (environ 78,6 millions de dinars). Il sera financé à travers le crédit précité du FIDA et un don de 0,46 million d’euros. Le projet bénéficiera aussi de l’assistance technique du FIDA.