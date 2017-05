Cérémonie de clôture de STARTUP RALLY 2017 au Technopôle El Ghazala

Afin de promouvoir la culture entrepreneuriale et l’esprit d’initiative auprès des jeunes étudiants, Elgazala Technopark s’est allié cette année à la CONECT InTech pour organiser la deuxième édition du Startup Rally. Avec l’appui du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD et de la coopération allemande ,GIZ, l’espace des conférences d’Elgazla Technopark a accueilli le 23 mars le 19 avril et le 10 mai 2017 des sessions de formation et de coaching visant à catalyser, à accélérer et à transformer les idées de 20 jeunes, venant de toute la Tunisie, du Kef à Tataouine, en un produit économiquement viable .

A cet effet les jeunes porteurs d’idées ont eu droit pendant la première journée à une initiation à l’analyse SWOT. Puis, pendant la deuxième journée, ils ont pu établir une ébauche de business model

en se basant sur le Business Model Canvas. Enfin, pendant la troisième journée, les jeunes qui ont poursuivi l’aventure se sont exercés à perfectionner le discours de présentation de leur projet respectif, le Pitch.

En parallèle de ces journées de formation chaque jeune porteur d’idées a bénéficié d’un coaching personnalisé par un mentor spécialement affecté par le programme THNITI by CONECT, afin de préparer un plan d’affaires bancable.

Toujours dans l’ultime but de sensibiliser les jeunes à créer leurs propres projets, les organisateurs du START-UP RALLY, avec l’appui du PNUD, ont tenu à organiser une caravane de sensibilisation en faveur des jeunes des 4 Gouvernorats du sud tunisien (Medenine,Tatouine,Kebilli et Tozeur). En effet, en coopération avec les cybers parcs et les représentants régionaux du PNUD ,la caravane a tenu des workshops d’information et d’initiation à l’entrepreneuriat aux ISET de Medenine, Tatouine, Kebilli et de Tozeur.

Point d’orgue du Startup Rally 2017 le Démo Day qui aura lieu le 24 mai 2017. Au cours de cette journée de clôture, les jeunes lauréats recevront leurs trophées et un accompagnement technique par un consultant spécialement mandaté par la coopération allemande.