TUNISAIR lance des promotions spéciales Ramadan 2017

Dans le cadre d’une meilleure dynamique de ses offres tarifaires, Tunisair innove et lance cette fois- ci, et à partir d’aujourd’hui lundi 22 mai 2017, deux offres simultanées, l’une ciblant les voyages en « Class Affaires » et l’autre intitulée « Ramadan 2017 ».

En ce qui concerne l’action promotionnelle pour la Business Class, qui fera bénéficier la clientèle de 50% de réduction sur le tarif Aller-retour en HT, les destinations concernées De et Vers Tunis, sont les suivantes :

Paris – Lyon – Nice – Marseille – Rome – Venise – Milan – Madrid – Barcelone – Istanbul – le Caire – Casablanca – Beyrouth – Bruxelles – Francfort- Dakar – Conakry – Bamako – Ouagadougou – Abidjan – Niamey et Nouakchott.

Les conditions principales de cette promotion sont comme suit :

– Période de Vente : du 22 mai 2017 au 18 juin 2017

– Période de voyage : du 26 mai 2017 au 18 juin 2017

La promotion tarifaire spéciale “RAMADAN 2017”, applicable De et Vers la Tunisie ciblera, quant à elle, les destinations suivantes : la France, l’Italie, l’Allemagne, la Suisse, l’Espagne, le Royaume-Uni, Bruxelles, Lisbonne, Vienne, Belgrade, Prague, Istanbul, Beyrouth, le Caire et Casablanca.

Les niveaux tarifaires au départ de la Tunisie sont offerts à partir de 340 TND TTC *

et au départ de l’étranger, à partir de 135 EUR TTC *, selon les conditions d’application ci-après :

– Période de vente : du 22mai 2017 au 18 juin 2017

– Période de voyage : du 26 mai 2017 au 18 juin 2017

– Séjour maximum: 03 Jours sur place ou une nuit du Samedi au Dimanche.

– Séjour minimum: 15 Jours

– Changement au départ de la Tunisie ou de l’étranger (selon la disponibilité des sièges) : autorisé, moyennant le paiement d’une pénalité par coupon de vol.

L’achat des billets pour l’ensemble de ces offres promotionnelles peut s’effectuer, selon la disponibilité des sièges, via les points de vente de Tunisair , les différentes agences de circuit agréé, ou via le site web de la compagnie: tunisair.com .

Et pour de plus amples informations, la clientèle est invitée à contacter le call center sur les numéros suivants :

De la Tunisie : 81 10 77 77

De la Tunisie et de l’étranger :(+216) 70.103.700) (+216) 70.101.300