TOPNET lance «Gamers Arena» et présente sa solution «Gamers Community»

Dans le cadre de la consolidation de son approche RSE et afin d’accompagner l’engouement grandissant de la communauté des Gamers tunisiens pour les jeux online, TOPNET vient d’annoncer le lancement d’une émission de téléréalité intitulée « Gamers Arena » en collaboration avec Scoop Gaming et Streaming HD.

Cette Web série, dédiée à la communauté des Gamers et qui sera diffusée sur l’application Streaming HD ainsi que sur les réseaux sociaux, mettra l’accent sur le côté social du gaming en retraçant l’histoire d’une équipe de 7 Gamers amateurs qui vont s’entrainer dans les locaux de TOPNET pour former une équipe de « League of Legends » et préparer les prochaines échéances nationales et internationales de E-Sport.

Dans le même contexte et afin de répondre aux besoins spécifiques de ses clients, TOPNET vient de présenter « Gamers Community », une solution exclusivement dédiée à la communauté des Gamers.

« Gamers Community », présentée lors de la signature d’une convention avec l’Association « Gamers & Geeks», permet aux Gamers tunisiens de bénéficier d’un accès internet haut débit permettant une meilleure expérience de jeu en ligne, notamment grâce aux offres Smart Rapido de TOPNET, qui permettent de proposer des débits Upload pouvant atteindre 5 Méga avec un ping réduit.

Cette convention, qui sera élargie à terme, à la majorité des associations des Gamers en Tunisie, propose également des chèques cadeaux, pour l’acquisition de PC Gamers et d’accessoires de gaming, offerts par son partenaire Scoop Informatique.

A travers ces actions, Topnet confirme son leadership sur le marché de l’internet en Tunisie en développant des solutions innovantes et ciblées.