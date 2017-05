Ouverture des candidatures au prix de la meilleure recherche scientifique féminine

Le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance a annoncé, mardi 23 mai, l’ouverture des candidatures au prix national de la meilleure recherche scientifique féminine, remis chaque année le 13 août à l’occasion de la fête nationale de la femme.

Les informations relatives aux délais et aux critères et conditions de dépôt sont disponibles en arabe et en français sur le site officiel du ministère à l’adresse http://www.femme.gov.tn/.

Le prix est doté de 10 000 dinars et vise à encourager les chercheuses tunisienne et à promouvoir leurs carrières, souligne un communiqué du ministère.