La revue Historia publie un numéro spécial pour promouvoir le tourisme culturel en Tunisie

Un numéro spécial de la revue francophone “Historia” publié, mardi en Tunisie, en France et en Europe, a été dédié à la Tunisie et porte le titre ” Tunisie, 3000 ans de splendeurs et de merveilles “.

“Notre objectif est de promouvoir le tourisme culturel et de valoriser la destination Tunisie”, a souligné Guy Sitbon, conseiller éditorial du magazine et concepteur du projet, lors d’une conférence de presse tenue au siège de l’Institut Français de Tunisie (IFT) à Tunis.

Selon la même source, les visiteurs, parfois les Tunisiens eux-mêmes, n’ont qu’une connaissance assez vague des splendeurs et des merveilles archéologiques et architecturales qui sont dispersées sur l’ensemble du territoire national. Le journaliste français a estimé que la Tunisie est une exception à plusieurs niveaux, l’a qualifiant (Tunisie) “de synthèse de civilisations”.

“La Tunisie a vécu une révolution pacifique et est aujourd’hui au début d’une phase démocratique où la liberté d’expression et le droit de manifester sont garantis, outre la liberté de se déplacer dans toutes les régions du pays en toute sécurité”, a-t-il ajouté, signalant que l’image de la Tunisie comme étant une région à risque n’est pas vraie tout comme l’image d’une Tunisie aux plages interminables.

“La Tunisie est un grand musée culturel où on peut enrichir notre savoir et notre mémoire par la découverte des temples romains, des basiliques chrétiennes et autres monuments qui témoignent de la coexistence de plusieurs civilisations”, a souligné Guy Sibton, faisant remarquer que les chocs entre les civilisations n’ont plus lieu d’être en constatant cette coexistence.

Ce numéro spécial, réalisé en partenariat avec le ministère du Tourisme et de l’Artisanat, l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), le Groupe ENNAKL et l’IFT comporte plusieurs articles sur 25 sites archéologiques du nord au sud, rédigés par des universitaires, archéologues et historiens tous tunisiens avec des illustrations récentes prises après la révolution, selon Leïla Tekaïa, directrice générale accueil, communication et relations publiques à l’ONTT.

“La Tunisie a été associée pendant plusieurs années à une destination balnéaire et c’est l’heure de parler de la Tunisie autrement et de faire connaitre la diversification et la richesse de cette offre touristique”, a-t-elle indiqué.

Et d’ajouter “nous voulons mettre en avant une Tunisie diversifiée, en dehors des hôtels, qui invite les touristes à réaliser des excursions et des circuits thématiques (la Tunisie antique, la Tunisie chrétienne, la Tunisie musulmane ou autre)”.

De son côté, Tahar Ghalia, directeur des musées à l’Institut national du patrimoine, a souligné l’importance de ce numéro spécial d’Historia qui vise à faire connaitre le patrimoine et l’histoire de la Tunisie.

“Notre pays vit aujourd’hui une crise dans le secteur du tourisme parce qu’il a été longtemps focalisé sur les circuits balnéaires alors que les circuits culturels sont très intéressants et demeurent inconnus même par les Tunisiens”, a-t-il signalé.

Il a en outre mis l’accent sur la nécessité de renforcer les campagnes de communication dans ce sens à travers de nouvelles publications, des vidéos et autres.

Pour sa part, Patrick Flot, directeur de l’IFT a indiqué que ce numéro spécial est destiné à être une référence aussi bien auprès des spécialistes que des visiteurs et des lecteurs tunisiens avides d’en savoir plus sur les richesses culturelles de leur pays.