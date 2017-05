Après une séance de pitching de plus de 3 heures, lors de laquelle les 13 finalistes d’UNIVENTURE sont passés devant le Jury officiel du programme composé d’imminents investisseurs et financiers à l’instar de Mehdi Khemiri, CEO d’Innovest ou Haythem Mehouachi à la tête de DIVA SICAR.

Le coup d’envoi de la cérémonie de clôture et de remise des prix a été donné par M. Oualid Triki, directeur des programmes à Wiki Startup qui a conçu le programme UNIVENTURE et le conduit depuis sa première édition. M. Triki a tenu à féliciter les candidats finalistes et remercier toutes les personnes ayant contribué au succès de cette édition entre mentors, coachs, formateurs et équipe. Ainsi que les sponsors de cette édition : l’Amen Bank et le Tunisia Africa Business Council.

M. Nazeh Ben Ammar, président de Carthage Business Angels qui a initié le programme UNIVENTURE, a quant à lui rappeler la mobilisation de l’association et de ses membres au service de l’entrepreneuriat de l’innovation en Tunisie et a salué le succès de cette première version africaine du programme avec la présence de 3 projets finalistes issus de différents pays du continent.

Une ouverture que M. Ben Ammar souhaite totale aux différents pays voisins pour joindre les efforts visant à stimuler les projets d’innovation en Afrique. M. Ben Ammar a également remercié M. le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour sa présence et son encouragement au programme.

M. le ministre Slim Khalbous a pris la parole pour insister sur son engagement à soutenir le programme UNIVENTURE en félicitant tous les candidats participants pour leurs efforts et la qualité de leurs projets tout en saluant l’export du programme au-delà des frontières tunisiennes en impliquant des candidats du continent africain. M. le ministre a également précisé qu’il emploie les efforts nécessaires au service de la valorisation des résultats de la recherche scientifique et à réduire le plus possible le gap existant entre le monde universitaire et le monde des entreprises.

Les lauréats de cette édition d’UNIVENTURE :

– Prix spécial du Jury :

Alioune Badara Mbengue, du Sénégal, pour son projet MBAL-IT qui recevra 10 000 TND sous forme d’assistance technique de Wiki Start Up.

Classement final :

3ème Prix : Mamdouh Ben Ali & Manel Ben Ali pour leur projet Astrum Biotech qui recevront 3 500 TND en cash prize et 10 000 TND sous forme d’assistance technique de Wiki Start Up.

2ème Prix : Abdallah Khenissi & Ourida Salem pour leur projet Cospro-Ind qui recevront 5 000 TND en cash prize et 10 000 TND sous forme d’assistance technique de Wiki Start Up

1er Prix : Souheil Guessoum, d’Algérie, pour son projet ProvenMed qui recevra 10 000 TND en cash prize et 10 000 TND sous forme d’assistance technique de Wiki Start Up

M. Souheil Guessoum n’a pas pu contenir son émotion en prenant la parole pour remercier toutes les personnes ayant contribué à son succès et pour féliciter ses camarades et les encourager à continuer à cravacher pour accomplir la réussite de leurs projets.

La cérémonie s’est clôturée avec une réception en l’honneur des lauréats et un rendez-vous promis pour la cinquième édition d’UNIVENTURE.