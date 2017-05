Avec sa certification MSI 20000, AMEN BANK franchit un nouveau palier dans la performance financière

Elle est certifiée MSI 20000. Elle répond plus que jamais aux standards internationaux. Elle devient encore plus rassurante pour ses clients et actionnaires. Vous l’aurez deviné, “elle“, c’est l’AMEN BANK qui vient d’être désormais bardée de la certification financière MSI 20000.

Pour remettre ce précieux certificat aux dirigeants de la banque tunisienne, le président de SGS et autres ont effectué le déplacement depuis Paris, Londres et Genève. La cérémonie de remise dudit certificat s’est déroulée, lundi 22 mai 2017, au restaurant Dar Zarrouk à Sidi Bou Saïd, en présence des dirigeants et cadres d’Amen Bank, entre autres Ahmed El Karm, président du Directoire d’AMEN BANK, Karim Ben Yedder, (directeur général), Mehrez Riahi et Néji Ghandri (membres du directoire). Tous les quatre ont reçu de la part de SGS les comptes rendus techniques et les certificats de conformité au standard MSI 20000, et ce devant les différents directeurs de la banque et autres invités de la place financière de Tunis.

Avant la remise du certificat, les représentants de SGS ont expliqué que pour en arriver là, il a fallu près de douze semaines de travaux d’évaluation; un travail ayant donc conclu que l’Amen Bank répond aux deux critères essentiels du standard MSI 20000, à savoir la solidité et la performance financières.

A préciser au passage que le projet a été conduit de Paris par IWK Corporate et piloté à Tunis par Maghreb Corporate, sous le contrôle de SGS.

Le secrétaire général et Responsable de la communication financière d’Amen Bank, Khaled Boukhris, estime qu’avec la certification MSI 20000, le Directoire démontre son engagement à garantir la solidité et la performance financières d’Amen Bank. Le Directoire confirme aussi sa volonté d’engager la banque dans un processus d’amélioration continu, sur la base des standards internationaux en matière bancaire.

Le standard MSI 20000, notoriété et engagement

Abondant dans le même sens, Marc Flandin, le président de IWK Corporate, n’a pas manqué de souligner, à cette occasion, que «c’est une nouvelle étape franchie, qui vient conforter Amen Bank dans ses nouvelles orientations et ambitions. Après une période de consolidation, la banque affiche de bonnes prédispositions, pour faire face aux défis qui sont les siens et pour envisager une croissance plus stable et plus sereine».

De son côté, Laurent Hugelin, expert spécialiste MSI 20000, expliquera que «la certification MSI 20000 renseigne sur la gestion et la gouvernance financière, et constitue un repère pour les acteurs économiques et financiers, aussi bien à l’échelle nationale qu’à celle internationale».

Quant au Manager Maghreb sur les activités de Certification chez SGS, Elyès Derouich, il assure qu’il s’agit là d’«une certification de renom, qui procure à Amen Bank une dimension internationale». En effet, la certification à une norme donnée est une initiative et une action forte. La certification MSI 20000, gage d’attractivité économique et de confiance en matière financière, octroie au bénéficiaire un avantage concurrentiel indéniable sur le marché, tout en lui donnant les moyens du perfectionnement et de l’efficience de son activité financière, à travers la pertinence des rapports d’évaluation remis.

En substance, Ahmed El Karm dira tout simplement que cette certification constitue une fierté pour Amen Bank d’autant plus qu’elle émane d’un œil extérieur et d’experts, sans aucun parti pris, en l’occurrence SGS, une structure internationale qui a une renommée mondiale en termes de certification, avec plus de 90.000 cadres à travers 140 pays dans le monde.

Les points de distinction du management de la banque

Ainsi, on nous apprend que sur la base des modèles et des schémas de mesure MSI, le management de la banque s’est distingué par:

– la productivité accrue de son personnel, en adéquation avec les standards internationaux sur le secteur bancaire;

– la maîtrise de ses charges opérationnelles et la couverture satisfaisante de ses provisions techniques;

– la structure de ses créances et la rentabilité de son portefeuille titre, mises en relief par le diagnostic des actifs détenus par l’établissement;

– la nouvelle orientation de ses stratégies en termes de gestion globale des risques.

Voilà de quoi rendre les membres du Directoire de l’Amen Bank fiers du travail accompli, mais surtout de la responsabilité qui les attend, à savoir s’améliorer encore et encore. Et c’est dans cette optique qu’un plan d’action, à moyen terme, a été arrêté conjointement entre le certificateur et le bénéficiaire, afin de consolider les éléments en conformité et procéder au suivi et au perfectionnement du reste des éléments, nous dit-on.

A travers l’ensemble de ces points, traduits sous forme de scoring et matérialisés par une certification, Amen Bank fait ainsi son entrée dans le cercle très fermé des entreprises certifiées sous la norme MSI 20000 en Tunisie.

A propos de MSI 20000

MSI 20000 pour Market Standard Indicator – index 20000, est le standard dédié à la qualité financière des entreprises et des institutions. Le cahier des charges MSI 20000 donne les exigences requises en matière de qualité financière, par secteur d’activité. La norme est aujourd’hui portée et régulée par l’Organisation Suisse MSI, à Genève.

A propos de SGS

Avec plus de 90.000 employés et plus de 2.000 bureaux, répartis à travers 140 pays dans le monde, SGS est le leader mondial des métiers de la certification et de l’inspection. L’entreprise, qui fait partie du top 10 des sociétés cotées sur la bourse de Genève, a enregistré un chiffre d’affaires de plus de 6 Milliards de € en 2016, affichant ainsi une croissance annuelle de 6%.

A propos d’AMEN BANK

Faisant partie d’un groupe solide et diversifié, Amen Bank est l’une des premières banques privées en Tunisie, avec près de 1.200 collaborateurs et plus de 160 agences réparties sur l’ensemble du territoire. En 2016, son total bilan a dépassé les 8 milliards de dinars (3.25 MD $), avec un PNB avoisinant les 300 millions de dinars (122 M $).