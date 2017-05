Mehdi Ben Gharbia reçoit le Haut-commissaire de l’ONU pour les réfugiés

Le Haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi a estimé que la Tunisie est “un modèle exemplaire prouvant son attachement aux valeurs humanitaires et aux droits des réfugiés et son soutien aux principes de la démocratie et de la paix”.

Il a salué le rôle joué par la Tunisie en 2011 pour ne pas avoir fermé ses frontières avec la Libye malgré les défis auxquels elle était confrontée.

Reçu, lundi, par Mehdi Ben Gharbia, ministre de la relation avec les institutions constitutionnelles, la société civile et des droits de l’homme, Filippo Grandi a mis l’accent sur l’importance de la coopération et de la coordination établie entre le Haut-commissariat de l’ONU pour les réfugiés et la Tunisie.

Et le responsable onusien d’ajouter que le Haut-commissariat de l’ONU pour les réfugiés suit avec intérêt les efforts de la Tunisie pour la promulgation de deux projets de loi sur les réfugiés et la lutte contre le racisme, indiquant que selon les dernières estimations, la Tunisie compte près de 600 réfugiés.

De son côté, Mehdi Ben Gharbia a affirmé l’attachement de la Tunisie au respect de ses engagements internationaux en matière de protection et de promotion des droits de l’Homme et au traitement du dossier des réfugiés.