Le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Fadhel Abdelkefi, et le ministre auprès de la présidence de Djibouti, chargé des Investissements, Ali Guelleh Aboubaker, actuellement en visite en Tunisie, ont examiné, lundi 22 mai lors d’une rencontre, les opportunités de renforcement du partenariat économique et les possibilités de créer des projets mixtes.

La République de Djibouti veut tirer meilleur profit de l’expertise tunisienne, notamment, en matière d’enseignement supérieur et des services sanitaires, à travers des formations destinés aux étudiants Djiboutiens en Tunisie, a indiqué communiqué du ministère du Développement.

Le ministre djiboutien a fait état de la disposition de son pays de mettre en place une plateforme pour accueillir les investisseurs et hommes d’affaires tunisiens, notamment, ceux opérant dans les domaines du transport et de l’assemblage des voitures.

Il a appelé à l’examen de la possibilité d’ouvrir une ligne aérienne entre la Tunisie et le Djibouti pour faciliter le déplacement des hommes d’affaires, des étudiants et des bénéficiaires de services de santé.

Fadhel Abdelkefi a fait part, de son côté, de la volonté du gouvernement tunisien de renforcer les partenariats économiques avec les pays africains et d’encourager les investisseurs et les hommes d’affaires à s’implanter dans les pays du continent dans le cadre d’une coopération sud-sud