Mindshare Tunisie a remporté 4 Prix lors du festival de la publicité « AFRICAN Cristal Festival » qui s’est tenu les 11 et 12 mai 2017 à Marrakech.

L’AFRICAN Cristal Festival, faisant partie du Cristal Festival Network (au même titre que le Cristal Mena pour la région middle East North Africa ou le Cristal Festival Europe & Québec), est la 1ère cérémonie de remise de prix réunissant tous les pays Africains.

L’agence et ses partenaires se sont vu offrir :

• 1 Award Emerald grâce à la campagne « Samma3ni el Benna » de Major dans la Categorie: Media : Food product / Drink / Mass consumption product

• 3 autres Emerald pour Nana Ultra, Road To Rio.

• Dans la catégorie Digital: Best use of Blogger, Influencer, Celebrity.

• Dans la Catégorie Digital : Beauty product / Hygiene / Health Product.

• Dans la Catégorie Media: Beauty product / Hygiene / Health Product.

Mindshare Tunisie est la seule agence tunisienne ayant été primée au Cristal Africa. Elle a été classée première agence média sur la région d’Afrique du nord avec 4 prix sur un total de 8 prix gagnés par toutes les agences média. Elle a également été la seule agence media d’Afrique ayant reçu ce nombre de prix.

Témoignage de Hanen Khezami (Senior Brand Manager – Nana) :« Le Cristal Africa event est une excellente opportunité qui permet de s’exposer à de nouvelles idées, de savoir ce que d’autres professionnels de la communication ont réalisé, c’est un très bon cadre pour échanger des connaissances et des expériences et établir ainsi un réseau de relations. Aussi, la soirée fut festive et l’animation fédératrice de valeurs partagées»

Témoignage de Mehdi Latrach (Senior Exchange Executive Mindshare) : « Mindshare Tunisie a toujours rayonné dans la région Mena. La participation à l’African Cristal était une magnifique occasion de s’ouvrir sur d’autres pays africains, de découvrir les différentes tendances culturelles et publicitaires dans ce continent si riche. Nous avons été honorés d’être primés à plusieurs reprises dans un festival qui a compté plus de 1600 participations. Inutile de vous dire le niveau de compétition. La Tunisie a toute sa place dans cette compétition africaine, et il est temps de s’ouvrir sur cette région pour inspirer et s’en inspirer.

Les talents, la créativité et l’expertise ne manquent pas en Tunisie et nous avons toutes les chances d’exceller davantage dans les prochaines éditions du festival surtout avec notre avance notable en digital qui a été au cœur des débats durant cette édition et qui connait une importance grandissante en Afrique »

Mindshare Tunisie a brillé sur le continent africain grâce à la collaboration étroite et la confiance de ses partenaires notamment Sancella (Nana) et la Sotubi (Major) ainsi que la contribution efficace des agences BANNI BANNI et KNSD dans la réussite de ses projets.