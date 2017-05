WIFAK International BANK, le nouveau-nÃ© du monde de la finance en Tunisie

WIFAK BANK est la nouvelle banque qui vient enrichir le secteur de la finance en Tunisie. Il s’agit d’une banque universelle opérant conformément aux dispositions de la finance islamique. Elle a officiellement lancé son activité commerciale le 28 avril 2017.

Vendredi 19 mai 2017, elle a inauguré son centre d’appels situé dans la zone industrielle du Kram, en présence de plusieurs personnalités du monde politique (Abdelkéfi, ministre des Finances), des médias (les Taieb Zahar, Hédi Mechri…), de la finance (Ahmed Karm), etc.

WIFAK BANK propose à ses clients particuliers, entreprises et professionnels une panoplie diversifiée de services et produits bancaires modernes et innovants.

Elle a opté pour la modernité en misant sur l’innovation en offrant en outre des produits et services bancaires conforme aux dispositions de la Finance Islamique tels que les comptes, le financement et les moyens de paiement nationaux et internationaux des services et des solutions digitales inédites pour permettre à ses clients d’effectuer leurs opérations bancaires à distance, et ce d’une manière simple, instantanée et sécurisée.

D’ailleurs, WIFAK BANK s’est investi dans l’acquisition d’une solution informatique exclusivement développée pour les banques islamiques et pour la première fois mise en place en Tunisie.

L’objectif est de contribuer à la croissance économique et de promouvoir l’inclusion financière par le biais d’une stratégie ambitieuse qui vise de rapprocher davantage les services bancaires à la clientèle ; en particulier dans les régions de l’intérieur faiblement desservies ; et les adapter aux besoins des petites et moyennes entreprises régionales.

WIFAK BANK assure dans une première phase ses activités à travers 9 agences réparties sur le territoire tunisien à savoir Djerba, Gafsa, Sfax Majida Boulila, Sfax Sakiet Eddaier, Sfax Gremda, Nabeul, Ben Arous, Ezzahra et Ariana.

Le réseau des agences WIFAK BANK sera renforcé, dans un second temps très proche, par l’ouverture des agences de Zarzis, Ben Guerdene, Médenine, Tataouine, Gabes, Beja et Kairouan.

WIFAK BANK mise sur le développent de son activité à travers l’extension de son réseau d’agences pour couvrir tout le territoire tunisien et atteindre le nombre de 32 agences d’ici fin 2017.

Il est à rappeler que WIFAK BANK a eu l’agrément de la BCT à la date du 8 octobre 2014 et est la seule banque tunisienne siégeant à l’intérieur du pays à Médenine.

La création de WIFAKBANK en 2015 a été marquée par la transformation de «El Wifack Leasing» à une banque universelle spécialisée dans les opérations bancaires Islamiques. Cette transformation qui est la première et unique en son genre dans le système financier Tunisien lui a permis de renforcer sa structure d’actionnariat par l’apport de deux nouveaux partenaires stratégiques de référence à savoir la Société Islamique pour le Développement du Secteur Privé (ICD) et la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC), et ce suite à une augmentation du capital initial de 20 MDT à 150 MDT. Et devenant la première capitalisation dans le secteur bancaire tunisien régie par les dispositions de la Finance Islamique.

Par ailleurs, l’agence de notation Fitch Rating a relevé au premier trimestre 2016 la notation financière de WIFAK BANK de «BBB-» à «AA+» avec perspectives stables.

Cette notation confirma les perspectives et les objectifs stratégiques ambitieux pour la période 2017-2021 basés sur l’extension de son réseau afin d’accompagner ses clients et mettre à leur disposition une gamme complète de services bancaires et des solutions numériques.

WIFAK BANK, la banque pour tous!