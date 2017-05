Tunisie : Kourchid demande à l’armée de s’occuper des terres domaniales situées à proximité des montagnes

Le secrétaire d’Etat aux Domaines de l’Etat et aux Affaires foncières, Mabrouk Kourchid, a affirmé que les terres domaniales constituent un réel problème, et doivent être remises au ministère de la Défense nationale.

Lors d’une conférence des directeurs régionaux des domaines de l’Etat tenue vendredi au siège du ministère, Kourchid a indiqué que la prise en charge par l’armée nationale de ces fermes, va contribuer au développement des régions intérieures et notamment relever la production agricole dans les régions situées à proximité des montagnes et les fermes situées dans des zones forestières, comme c’est le cas pour Rjim Maatoug (zone saharienne), évoquant les expériences de plusieurs pays (Egypte, Syrie, France, USA), dont les armées ont réalisé de grands projets agricoles et industriels.

En ce qui concerne les biens fonciers, le secrétaire d’Etat a souligné que 90% des grandes fermes domaniales productrices ont été récupérées, elles ont une superficie variant entre 1.000 et 1.500 ha dans tous les gouvernorats fertiles (Béja, Jendouba, Bizerte, Tunis, Ben Arous, Ariana, Kairouan, Siliana, Le Kef et Zarzis relevant du gouvernorat de Médenine).

Il a indiqué que “le travail dans l’administration a baissé après janvier 2011 à 30%”, tout en avançant que “le pourcentage de travail dans le ministère des domaines de l’Etat a atteint 140% par rapport à l’année dernière”.