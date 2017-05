Tunisie : Chahed appelle les ministres à redoubler d’efforts pour accroître le taux de croissance

Le Conseil des ministres (CM) du vendredi 19 mai à La Kasbah a adopté des projets de loi autorisant l’Etat à s’engager pour la convention entre le gouvernement de la République Tunisienne et l’Institut des Etats-Unis pour la Paix, concernant l’ouverture d’un bureau régional à Tunis.

Le CM a aussi adopté un projet de loi relatif à l’approbation d’un accord de crédit, conclu le 22 avril 2017 entre la Tunisie et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d’un projet de gestion intégrée dans les régions les moins développées et un autre relatif à l’approbation d’un accord de crédit conclu le 18 avril 2017 entre la République Tunisienne et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour contribuer au financement d’un projet de construction de ponts sur les routes classées.

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed a appelé, à cette occasion, les membres du gouvernement à redoubler d’efforts pour accroître le taux de croissance enregistré au cours de ce trimestre et estimé à 2,1%.