Tunis : Un stand de sensibilisation autour de la maladie cœliaque à l’avenue Habib Bouguiba

Un stand de sensibilisation à la maladie cœliaque a été installé, vendredi 19 courant, à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis à l’occasion de la Journée mondiale de la maladie cœliaque célébrée le 18 mai de chaque année.

Organisée par l’Association tunisienne de la maladie cœliaque (ATMC), cette action de sensibilisation se poursuit jusqu’à demain samedi et a pour objectif de faire connaître cette maladie et d’exposer les problèmes rencontrés par les malades.

A ce propos, Mongi Ben Hariz, président de l’association a précisé que le nombre des malades atteints de la maladie cœliaque en Tunisie est estimé à 100 mille malades dont 30 mille seulement sont conscients de leurs maladie. “Les principaux problèmes rencontrés par les malades concernent le coût onéreux du régime sans gluten adopté par le malade, la non reconnaissance de l’Etat de la maladie cœliaque comme une maladie chronique et le non remboursement des frais du traitement”, a-t-il dit.

A cette occasion, une des malades a tenu à témoigner des souffrances endurées par les habitants des régions intérieures atteintes de la maladie cœliaque en raison de l’absence de point de vente des produits sans gluten ce qui les oblige à se rendre à Tunis.

Créée en 2013, l’Association tunisienne de la maladie cœliaque (ATMC) a pour objectif de développer l’échange d’information et d’expériences entre les malades et de leur parler du traitement qu’ils doivent suivre. Elle œuvre aussi à défendre les intérêts des adhérents de l’association auprès des industriels de l’agro-alimentaire et auprès des autorités et des caisses sociales, a fait savoir le président de l’association.

Il a par ailleurs mentionné que l’ATMC assiste les familles nécessiteuses dans la prise en charge des frais du régime sans gluten et accompagne la création de boulangeries spécialisées, signalant à cette occasion que l’association a aidé environ 610 familles nécessiteuses.

La maladie cœliaque est une pathologie héritée de naissance où la surface de l’intestin est endommagée par une substance appelée gluten. C’est une forme d’allergie permanente à cette substance.

Parmi les symptômes les plus fréquents de la maladie: la diarrhée chronique, la perte de poids, les douleurs abdominales récurrentes et l’anémie.

La maladie est diagnostiquée par un prélèvement sanguin ou fibroscopie. Le seul traitement de cette maladie consiste à suivre un régime sans gluten strict et à vie.