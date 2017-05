Tunisie : Un CM sur la saison touristique et l’exécution du budget de l’Etat

Le porte-parole du gouvernement, Iyed Dahmani, a fait savoir lors d’une déclaration à la presse que le conseil des ministres, tenu vendredi 19 mai à la Kasbah, a porté sur la situation générale dans le pays, les préparatifs pour la saison touristique, le commerce intérieur et l’état d’exécution du budget de l’Etat au titre de l’exercice 2017.

Il a indiqué que le ministre de l’industrie et du Commerce a présenté un exposé sur l’approvisionnement du marché et les préparatifs pour le mois de ramadan. Il en ressort que les prix de quelques produits alimentaires ont baissé durant la dernière période, suite à l’intensification des opérations de contrôle des circuits de distribution et des points d’approvisionnement du marché en produits agricoles et alimentaires.

Dahmani a aussi affirmé l’engagement du département de l’Industrie et du Commerce à multiplier les contrôles économiques durant la prochaine période, en l’occurrence pendant le mois de ramadan, pour s’assurer du bon approvisionnement du marché et protéger le pourvoir d’achat du consommateur.

S’agissant de la saison touristique actuelle, l’exposé présenté lors du conseil des ministres fait état d’une évolution des entrées touristiques de 37% au 30 avril 2017, par rapport à la même période de l’année dernière, dont une grande partie sont des touristes européens et algériens.

Concernant l’exécution du budget de l’Etat pour 2017, il existe une avancée perceptible dans le décaissement du Budget de l’Etat par rapport au budget 2016, ayant englobé les différents ministères, structures et services.