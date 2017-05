Le vice-président du Parlement arabe, Abou Salah Chalabi, reçu au Palais de Carthage

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a reçu, vendredi, au Palais de Carthage, Dr Abou Salah Chalabi, vice-président du Parlement arabe et membre de la commission de médiation et Ahmed al-Machriqi, membre du parlement arabe et président de la commission des affaires extérieures, politiques et de la sécurité.

Dr Abou Salah Chalabi a, lors de l’entrevue, donné un aperçu du rôle de la commission de médiation au sein du parlement arabe qui a été créée dans le but de proposer des initiatives pour le rapprochement des vues et trouver des issues consensuelles aux crises dans certains pays arabes, dont la Libye.

Il a, à cette occasion, salué l’initiative du président Caïd Essebsi pour un règlement politique au conflit en Libye, réaffirmant l’appui du parlement arabe à cette initiative.

Cité dans un communiqué de la Présidence de la République, Dr Abou Salah Chalabi a déclaré que le parlement arabe est disposé à exhorter les députés du parlement libyen à adhérer à cette initiative.

Le parlement arabe compte organiser, en Tunisie, une conférence internationale sur la réconciliation, en collaboration avec la Ligue des Etats arabes et avec la participation d’organisations régionales et internationales.

De son côté, le président de la République a réaffirmé l’attachement de la Tunisie à voir la Libye recouvrer sa stabilité, se déclarant confiant en la capacité des Libyens à parvenir au consensus et à surmonter la crise.

Caïd Essebsi a réitéré son soutien aux initiatives visant à trouver des solutions aux conflits dans la région et à assurer un climat de paix et de stabilité aux peuples arabes.