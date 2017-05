Essebsi reçoit des participants étrangers au colloque sur la culture de la gouvernance dans le monde arabo-islamique

Le président de la République, Béji Caid Essebsi, a reçu, vendredi 19 courant, plusieurs personnalités parmi les participants au premier colloque interrégional sur “La culture de la gouvernance et la gouvernance de la culture dans le monde arabo-islamique: quelle vision stratégique commune?” qui se tient à Tunis du 19 au 21 mai 2017.

Organisé par l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), le ministère des affaires culturelles et l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (Isesco), ce colloque vise à renforcer les valeurs de la bonne gouvernance dans la gestion du secteur culturel dans les pays du monde arabe et à mettre en avant le rôle des législations et des lois dans la consécration de la bonne gouvernance tout en mettant l’accent sur le rôle de l’intellectuel dans la lutte contre toute forme de corruption. Participent à cette rencontre des présidents d’instances de lutte contre la corruption et des spécialistes experts en provenance de la Tunisie, la Jordanie, la Palestine, le Yémen, l’Irak, l’Egypte, l’Algérie, le Maroc, L’Arabie Saoudite, la Libye et la Malaisie.

Dans une déclaration aux médias, Chawki Tabib président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) a indiqué que le président de la république a réitéré ses encouragements pour l’organisation de telles initiatives qui permettent de consolider la culture de la bonne gouvernance et de faire connaitre ses principes et son rôle dans la réalisation d’un développement durable ainsi que d’unifier les efforts et d’échanger les expériences pour lutter contre la corruption.