Santé : Le département de l’Agriculture met en garde contre la transmission à l’homme de la Brucellose

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a mis en garde, dans un dans un communiqué rendu public vendredi 19 courant, contre la transmission à l’homme de la Brucellose, également appelée fièvre de Malte, qui est une maladie contagieuse touchant les animaux et particulièrement le cheptel.

Le département de l’agriculture précise que cette maladie peut être transmise à l’être humain par le contact direct avec l’animal malade ou par la consommation de lait frais non stérilisé et ses dérivés tels que le petit lait et le lait caillé.

Il lance un avertissement contre la dangerosité de la consommation de lait d’origine inconnue et non stérilisé et recommande d’acheter les produits disposant d’un agrément sanitaire des services vétérinaires.

Voici la liste des établissements agréés:

Annexe 4

NS n°100/2767 du 03/11/2006

Etablissements : Laiteries et Produits à base de lait (PL)

Date de mise à jour: 23 Sept 2016

N/O N°agrément Nom Ville/Région Activité Suspension

1 PL 01 01 LANDOR Khélidia/Ben Arous Fromage fondu/portion/râpé/

Préparation alimentaire (Mozzarella)

2 PL 01 02 Industries Alimentaires Tunisiennes (IAT) Na?ssen /Ben Arous Fromage fondu & Frais/fromage à pâte pressé.

3 PL 01 03 TROJET sarl Birine/Tunis Fromagerie artisanale

4 PL 01 04 SORIL Bir Kassaâ/Ben Arous Lait UHT/Yaourt/B. lactées

5 PL 01 05 Sté AGRODISTRIPLUS Sidi Thabet/Ariana Fromage à pâte pressé/Ricotta/Préparation alimentaire(Mozzarella)

6 PL 01 06 Sté fromagerie SCANDI La soukra/Ariana Fromage à pâte pressé/Ricotta/Préparation alimentaire(Mozzarella) 21/03/2013

7 PL 01 07 Souani Manouba Fromage pressé cuit/ à pâte molle /à pâte filée /RâpéPréparation alimentaire(Mozzarella)

8 PL 01 08 Fromagerie “TEJ” El agba/Tunis Ricotte/Mozarella/ Sicilien / Testouri/Sardaigne/ Fondant-C

9 PL 01 09 La compagnie fromagère

Borj Cedria Borj Cedria/Ben Arous Fromage fondu en portion et râpé

Préparation alimentaire en portion et râpé

10 PL 01 10 Sté Tunifrom Chorfech/Ariana Fromage à pâte fraiche/pressé

11 PL 01 11 Sté El “BADR” Soukra/Ariana Affinage ,découpe ,râpage et conditionnement du fromage :Fromage affiné/fromage rapé

12 PL 02 01 Société SOTULAIFROM Mateur/Bizerte Fromage à pâte molle/pressé/fraiche/lissé

13 PL 02 02 Centrale laitière de Bizerte (NATILAIT) Utique/Bizerte Lait UHT/Laits fermentés/Crème fraiche/Beurre/Yaourt/Boissons lactées.

14 PL 03 01 Générale Industrielle des Produits Alimentaires (GIPA) Fondouk Jedid/Nabeul Glaces/Yaourt

15 PL 03 02 Générale des Produits Laitiers (GPL) Fondouk Jedid/Nabeul Lait UHT

16 PL 03 03 Sté Tunisienne des Industries Alimentaires (STIAL-Délice Danone) Soliman/Nabeul Produits laitiers fermentés/Boissons&desserts lactés

17 PL 03 04 CLC Délice Soliman/Nabeul Lait UHT/Beurre/Laits fermentés

18 PL 03 05 FIORE sarl Menzel témime/Nabeul Fromage frais & affinés

19 PL 03 06 Société fromagerie Royale Béni Khiar/Nabeul Fromages affinés 10/06/2015

20 PL 04 01 SODAT Thyna/Sfax Fromagerie fermière

21 PL 04 02 Société SMTL Hencha/Sfax Fromage frais à pate pressé/cuite/Préparations alimentaires

22 PL 05 01 Société Elbéne industrie Sidi Bouali/Sousse Lait UHT/Beurre/Yaourt/ Laits fermentés/Lait regénéré/Yaourt

23 PL 05 02 Société PHARMALYS TUNISIE Kondar/Sousse Conditionnement de lait en poudre infantile

24 PL 07 01 Centrale Laitière de Mahdia (Vitalait) Dkhila-Mahdia Lait UHT/Laits fermentés/Beurre/Yaourt/Boissons lactées/Crème dessert/fromage frais

25 PL 08 01 La compagnie fromagère Bousalem / Jendouba Fromage frais/boisson au lait

26 PL 08 02 Centrale Laitière du Nord Bousalem / Jendouba Lait UHT/ Crème épaisse/Beurre/Laits fermentés/ Lait aromatisé.

27 PL 10 01 Sté El Mounés Fréres Produits Laitiers et Dérivés Chkirbène/ Médenine Fromage blanc/RicottaLaits fermentés

28 PL 10 02 Société Fromajil Jerba Houmt-souk/ Médenine fromages affinés/Beurre/crème fraiche

29 PL 10 03 Société Crèmerie Générale BeniMaâguel/Médenine Fromage frais/Ricotte/Sardaigne/ Lotos/Yaourt/Mozzarella/Râpé

30 PL 11 01 SHAUBER.SA Ennadhour/Zaghouan Lait en poudre écrémé/lait en poudre entier.