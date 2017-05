L’importation des camions Volvo Trucks, c’est désormais l’affaire de Nordic Machinery

Jeudi 18 courant, la société Nordic Machinery a organisé une réception pour célébrer son partenariat avec le géant suédois des camions Volvo Trucks. Pour ce faire, Khaled Haddad et les représentants de Volvo Trucks ont reçu les journalistes et autres représentants des entreprises tunisiennes des secteurs de la construction et du transport. La cérémonie a été rehaussée par la présence Fredrik Florén, ambassadeur de Suède en Tunisie.

Expertise et partage de compétences

En vertu du partenariat, Nordic Machinery devient le nouvel importateur de Volvo Trucks en Tunisie. Et il est stipulé que Nordic Machinery offrira à la clientèle tunisienne toute la gamme de camions Volvo et assurera leur service après-vente.

Mais ce n’est pas tout, car le nouveau partenariat prévoit que Nordic Machinery investira, sur 5 ans, dans la création d’un réseau d’agences couvrant l’ensemble du pays (Sousse, Sfax, Gabes, Gafsa et Jendouba), et ce dans l’objectif de d’augmenter la part de marché des camions Volvo et d’offrir à la clientèle le meilleur service après-vente, lit-on dans un communiqué.

Ce nouvel accord, poursuit le document, couronne une collaboration initiée depuis 2011 entre le Groupe VOLVO et Nordic Machinery. En effet, Nordic Machinery est depuis sa création le concessionnaire des matériels de travaux publics VOLVO, et a développé durant cette période une expertise et un savoir-faire qui reposent sur une équipe solide et une vision qui met ses clients au centre de ses préoccupations. C’est ce cadre qu’elle a développé les options d’après-vente offertes à la clientèle, y compris en créant une filiale spécialisée dans la location de machines de travaux publics Volvo.

De camions dédiés au marché tunisien

Les nouveaux camions présentés lors de la cérémonie sont équipés de systèmes et de technologies qui renforcent la sécurité, ce qui appuie ainsi la volonté de Volvo de se maintenir comme numéro 1 en termes de sécurité routière.

Outre la sécurité, chaque véhicule a été doté de nombreuses solutions innovantes et une multitude de fonctionnalités permettant au client de booster sa productivité et d’améliorer sa rentabilité.

Voilà pourquoi Khaled Haddad n’a pas d’exprimer sa fierté pour ce nouveau partenariat qui est à même de renforcer la relation entre sa compagnie et le groupe VOLVO: «Forte de son expertise et de ses compétences, Nordic Machinery s’engage à faire franchir une nouvelle étape aux activités de Volvo Trucks et vise à la positionner comme le leader du marché tunisien».

Pour sa part, Lars Westlund, CFO Volvo Trucks International, abondera dans le sens en disant que «notre objectif est de transférer le savoir-faire de la marque Volvo à Nordic Machinery. Nous allons travailler sur l’élaboration de six nouveaux sites à travers le pays et l’amélioration constante de nos services après-vente».

A propos du Groupe Volvo

Volvo Group est l’un des plus grands fabricants mondiaux de machines de travaux publics, de camions, de bus et de moteurs diesel industriels et marins. Le groupe emploie plus de 100.000 personnes et dispose d’usines dans 19 pays sur les quatre continents, et commercialise ses produits et services dans 190 pays.

Sa filiale Volvo Construction Equipment est le premier constructeur mondial de chargeuses sur pneus et de tombereaux articulés et l’un des principaux fabricants mondiaux de pelles hydrauliques sur chenilles et sur pneus, de matériels routiers et de machines compactes.

Sa filiale Volvo Trucks est le premier constructeur européen et l’un des plus grands constructeurs mondiaux de camions couvrant l’ensemble des applications des secteurs de la construction et du transport.

Le Groupe met à la disposition de sa clientèle mondiale des solutions complètes de financement et de services.

A propos de Nordic Machinery

Nordic Machinery est une société anonyme fondée par monsieur Khaled Haddad en 2011. Elle est depuis cette date le seul concessionnaire pour la Tunisie de Volvo Construction Equipment, le numéro un mondial des chargeuses sur pneus et des tombereaux articulés et l’un des principaux fabricants mondiaux de pelles hydrauliques sur chenilles et sur pneus, de matériels routiers et de machines compactes.

Nordic Machinery a conclu des partenariats avec des équipementiers mondiaux permettant de compléter sa gamme et d’offrir des solutions intégrées à sa clientèle, c’est ainsi que la société est le concessionnaire pour la Tunisie de Indeco (l’un des leaders mondiaux des Brise-roches), MB Crushers (premier fabricant mondial de godets concasseurs) et Gomeco (numéro 1 mondial des finisseurs à béton).

Nordic Machinery vient d’être désignée par Volvo Trucks en tant que seul importateur des camions Volvo pour la Tunisie.