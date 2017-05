Kélibia : Premier festival du poisson bleu

Le premier festival du poisson bleu se tient, vendredi, au port de Kélibia, à l’initiative de la Fédération Régionale de la pêche relevant de l’UTAP.

Le programme propose un aperçu des espèces de poisson bleu, une séance de dégustation et des communications sur ” la qualité de la production et de la transformation du poisson bleu “, ainsi que sur” l’assurance solidaire et l’assurance santé dans le secteur de la pêche “.

Le président de l’Union Régionale de l’Agriculture et de la Pêche à Nabeul, Imed Bey, a indiqué à la TAP que cette première édition vise à promouvoir la production du poisson bleu dans la région et à conférer une ambiance festive au port de Kélibia.

De son côté, le secrétaire général de la Fédération régionale de l’Agriculture et de la Pêche, Faouzi Jerbi, a mis en exergue le rôle du festival dans la sensibilisation à la protection de l’environnement et à la sauvegarde des richesses halieutiques.

La production globale de la pêche dans le gouvernorat de Nabeul est estimée à 17 mille tonnes dont 75% de poisson bleu, sachant que la région compte 13 unités de transformation d’une capacité globale d’environ 11 mille tonnes.