Reportée à maintes reprises, l’ouverture de Laico Tunis est annoncée pour décembre 2017

Pour L’Hôtel Laico Tunis ((Ex Abou Nawas), c’est annonce sur annonce concernant son ouverture. La dernière date qui vient d’être annoncée, c’est fin décembre 2017, et ce après une ouverture partielle qui se fera en septembre prochain. Rappelons au passage qu’en avril dernier, lors d’un point de presse dans les locaux de l’entreprise libyenne LAICO, on nous avait indiqué que cette ouverture pour juin 2017.

A noter que le coût total des opérations de rénovation, qui ont duré 7 ans, a atteint environ 128 millions de dinars (MDT).

Le directeur général de la Société libyenne des Investissements Africains, Ibrahim Danfour a déclaré, vendredi lors d’une rencontre arec les médias, organisée en marge de la réunion des directeur généraux des sociétés hôtelières relevant du groupe Laico dans 18 pays africains, le responsable a affirmé que la société maintiendra la main d’œuvre (120 agents et cadres) évoquant l’éventualité de recruter 60 agents saisonniers selon l’activité de l’hôtel.

Le responsable a évoqué l’existence de difficultés et de défis d’ordre juridiques et financiers qui ont bloqué l’avancement des travaux durant 7 ans, dont notamment la situation en Libye.

Parmi les autres causes ayant bloqué les travaux de rénovation de cette unité hôtelière 5 étoiles, la décision du groupe de changer les plans notamment intérieurs de ces hôtels en vue de garantir des services de haut standing .

En Tunisie, le groupe LAICO exploite 3 hôtels (Tunis, Hammamet et Djerba) avec une capacité d’emploi de mille travailleurs (selon les saisons).

Le président du conseil d’administration de Laico Abdelhamid Echouihdi a souligné que les travaux de rénovation de l’unité Laico Tunis sont pratiquement achevés et qu’elle sera inaugurée dans les plus brefs délais ” après une période d’attente qui a trop duré”.

Laico Tunis est situé dans un environnement très compétitif (près de 10 hôtels), a indiqué le responsable, ajoutant que l’hôtel misera sur le tourisme des congrès qui sera basé sur les normes mondiales.

Le ministre libyen de l’économie et de l’industrie, Nacer Edabsi a, pour sa part, mis l’accent sur l’importance de booster le partenariat économique tuniso-libyen. Il s’agit en outre de diversifier ce partenariat afin de cibler des secteurs porteurs comme le tourisme et le domaine foncier, a-t-il encore ajouté.

Le groupe Laico, considéré comme le plus important et le plus luxueux du continent africain, exploite près de 18 unités hôtelières (3500 chambres dans 19 pays). Le volume des investissements réalisés atteint 1,4 milliard de dollars (2,43 milliards de dinars), dont 25% sont investis en Tunisie.