Contrôle des produits alimentaires dans le Grand Tunis : 55 infractions sanitaires relevées

Quelque 55 infractions sanitaires ont été enregistrées et 22 décisions de fermeture de locaux de commerce ont été prises lors de la campagne nationale de contrôle économique et sanitaire des produits alimentaires de grande consommation lancée, jeudi, dans le Grand Tunis à l’occasion de l’approche du mois de ramadan.

Cette campagne, initiée par le ministère de la Santé en coopération avec les ministères de l’Industrie et du Commerce, a également permis de saisir près de 2364 kg et 630 litres de produits alimentaires impropres à la consommation dont de la viande rouge, de volaille et du lait et dérivé ainsi que d’autres produits alimentaires, indique un communiqué du ministère de la Santé publié vendredi.

Ont participé à cette campagne 105 contrôleurs sanitaires et économiques ainsi que des agents de la police municipale répartis sur 26 équipes dans 48 zones du Grand Tunis.

Le contrôle d’hygiène, qui s’inscrit dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des commerces alimentaires spécialisés dans la production, le stockage et la distribution de ces produits avant et durant le mois de ramadan dans les différentes régions du pays, permet de prendre les mesures nécessaires et lutter contre les contrevenants exposant des produits alimentaires impropres à la consommation.

Cette action a pour objectif de faire face aux dangers sanitaires liés à la distribution et à la consommation des produits alimentaires et d’assurer la transparence des transactions commerciales en vue de limiter les infractions enregistrées au cours du mois de Ramadan.