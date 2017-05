Journée nationale et mondiale de l’environnement : l’ANPE organise un concours photos

Journée nationale et mondiale de l’environnement

L’Agence nationale de protection de l’environnement (ANPE) organise un concours national de photos à l’occasion de la célébration, le 05 juin 2017, de la journée nationale et mondiale de l’environnement organisée cette année sous le thème ” Rapprocher les gens de la nature”.

Dans un communiqué publié, vendredi, l’ANPE précise que l’objectif du concours est d’encourager la créativité et de promouvoir les sites naturels tunisiens selon une nouvelle approche. Il s’agit de mieux faire connaitre lar beauté de ces sites en les transformant en pièces artistiques à travers l’objectif de l’appareil photo, précise la meme source.

L’agence attribuera 5 prix aux lauréats oscillant entre 500 et 2 mille dinars. Les photos récompensées seront publiées sur le site WEB et la page Facebook officielle de l’ANPE et présentées dans l’une des galeries de la capitale.

Les photos prises devront être envoyées par mail à l’adresse suivante ” concours.photos@anpe.nat.tn ” dans un délais ne dépassant pas le 30 mai 2017.