La BIAT et le Groupe BANK OF AFRICA prÃ©sentent leur offre dâ€™accompagnement des clients sur le continent africain

Consciente des avantages des échanges d’expertises et de savoirs-faire, la BIAT consolide son positionnement de Groupe financier de référence en Tunisie avec la signature d’une convention de partenariat avec le Groupe BANK OF AFRICA. A cette occasion, une conférence a été organisée au siège de la BIAT afin de présenter le potentiel du marché africain pour le développement des entreprises tunisiennes et les modalités d’accompagnement des clients de la BIAT sur le continent africain.

A l’occasion de la signature de la convention de partenariat BIAT-BANK OF AFRICA, une conférence-débat s’est tenue au siège social de la BIAT en présence de Mohamed Agrebi, directeur général de la BIAT, de plusieurs membres du Conseil d’Administration, des premiers responsables de la banque et de plus de 300 clients et partenaires.

Le Groupe BANK OF AFRICA était représenté par une délégation composée de Amine Bouabid, directeur général du Groupe BANK OF AFRICA, Abderrazzak Zebdani, directeur général adjoint et des directeurs généraux des filiales bancaires de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso et du Niger.

Des experts internationaux en stratégie de développement en Afrique ont également témoigné dans le cadre de cette rencontre de leur expérience qui a permis de mettre en avant les opportunités et les risques du marché africain, ainsi que les grandes lignes d’une stratégie d’internationalisation et de développement d’échanges commerciaux avec le continent.

Le Groupe BIAT, partenaire stratégique de ses clients pour le développement en Afrique

La signature du partenariat s’intègre dans le cadre de la politique d’accompagnement de la BIAT de ses clients dans leurs projets d’internationalisation. «Grâce au professionnalisme et à l’expertise des commerciaux de la BIAT, aux actions concrètes que nous souhaitons mettre en place telles que le lancement de lignes de crédit export et de fonds d’investissement pour le développement des PME et grâce à la bonne maitrise du Groupe BANK OF AFRICA des environnements africains, le partenariat que nous signons permettra d’offrir le meilleur accompagnement de nos clients sur le marché africain», souligne Mohamed Agrebi.

De son côté, Elyès Ben Rayana, responsable de la Banque de Financement et d’Investissement de la BIAT, a déclaré que «nous sommes à l’écoute des besoins de nos clients et nous tenons à mettre en place des solutions concrètes pour les appuyer dans leurs projets de développement notamment grâce à notre partenariat avec BANK OF AFRICA. Au-delà de l’offre de produits et services, notre principale plus-value est le conseil que nous apportons en matière de mise en relation et d’accompagnement dans l’identification des opportunités, de financement et de sécurisation des transactions de nos clients».

Le Groupe BANK OF AFRICA, véritable partenaire pour les projets d’internationalisation des clients de la BIAT

Fort de sa connaissance des marchés africains et de son large réseau qui s’étale sur 17 pays d’Afrique francophone et anglophone, le Groupe BANK OF AFRICA met son savoir-faire et son expertise au service de la clientèle de la BIAT.

Abderrazzak Zebdani a présenté le Groupe BANK OF AFRICA à travers ses principaux indicateurs financiers et un focus sur 3 filiales dans 3 pays, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso et le Niger. Il a également exposé les modalités de fonctionnement de la plateforme d’accompagnement des clients mise en place dans le cadre de ce partenariat, ainsi que la palette des produits du Groupe BANK OF AFRICA.

La conférence a été l’occasion pour Amine Bouabid de témoigner des potentialités de l’Afrique Sub-Saharienne et de l’accompagnement des entreprises, en particulier marocaines, sur le continent. Il a également mis l’accent sur la stratégie volontariste marocaine en direction de l’Afrique Sub-Saharienne.

«BANK OF AFRICA est une référence dans les pays où il opère: le savoir-faire et l’expérience de ses équipes sera un appui précieux pour les clients de la BIAT. Cet accompagnement se traduira notamment par des gains de temps, des économies d’énergie et une optimisation des investissements pour les entreprises clientes de la BIAT», a-t-il déclaré.

Les modalités de fonctionnement du partenariat

De son côté, Walid Dachraoui, responsable du Pôle Investisseurs de la BIAT, a présenté la proposition de valeur mise désormais à la disposition des clients de la BIAT déjà installés en Afrique ou souhaitant s’y développer. En effet, le développement de synergies entre la BIAT et le Groupe BANK OF AFRICA s’appuira sur une plateforme d’accompagnement avec des experts de chaque côté.

Groupe financier de référence en Tunisie, le Groupe BIAT s’appuira sur le large réseau de son partenaire, le Groupe BANK OF AFRICA, pour assoir les jalons de sa startégie d’accompagnement de sa clientèle en Afrique.

A propos de BANK OF AFRICA :

Le Groupe BANK OF AFRICA est aujourd’hui implanté dans 18 pays, dont 8 en Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Niger, Togo et Sénégal), 8 en Afrique de l’Est et dans l’Océan Indien (Burundi, Djibouti, Ethiopie, Kenya, Madagascar, Ouganda, Tanzanie, Rwanda), en République Démocratique du Congo, ainsi qu’en France, à travers un réseau de 16 banques commerciales, 1 société financière, 1 banque de l’habitat et 2 bureaux de représentation.

Depuis 2010, le Groupe BANK OF AFRICA est majoritairement détenu par BMCE Bank, 3ème banque au Maroc. BMCE Bank apporte un puissant soutien stratégique et opérationnel au Groupe BANK OF AFRICA, ainsi qu’un accès direct à des marchés internationaux grâce à sa présence en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Né il y a 35 ans, le Groupe BANK OF AFRICA compte aujourd’hui près de 6 000 collaborateurs, présente au 31 décembre 2016, un total de bilan consolidé de 7,2 milliards d’euros et enregistre à cette date un bénéfice net consolidé de 95,6 millions d’euros.

Plus d’info sur le Groupe BANK OF AFRICA sur www.bank-of-africa.net

A propos de la BIAT :

Classée première banque tunisienne sur la plupart des indicateurs, avec une part de 17,4% dans les dépôts des 10 premières banques de la place et 200 agences sur tout le territoire, la BIAT est une banque universelle présente sur tous les corps de métiers de la banque, de l’assurance et des services financiers. 2 400 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne.