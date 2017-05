Culture, gouvernance et développement durable dans le monde arabo-islamique en débat à Tunis

“La culture de la gouvernance et la gouvernance de la culture dans le monde arabo-islamique: quelle vision stratégique commune?”, c’est le thème du premier colloque interrégional qui se tient du 19 au 21 mai à Gammarth (Tunis) sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, en collaboration avec l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) et l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO).

L’événement sera l’occasion pour débattre de la relation entre la culture et la gouvernance et le développement durable, les moyens d’unifier les approches et de définir les programmes communs et les stratégies dans ce sens. Il s’agit également de mettre en avant l’importance des politiques culturelles et de développement et leur rôle dans la consécration de la pluralité et de la diversité.

Le département des Affaires culturelles indique dans un communiqué que cette rencontre vise à sensibiliser à l’importance de la diffusion de la culture de la bonne gouvernance tout en veillant à faire connaitre ses principes et son rôle dans la réalisation du développement global et intégral. Elle a pour objectif également de renforcer le rôle de l’intellectuel dans la lutte contre le phénomène de la corruption et dans la diffusion des valeurs de la citoyenneté dans son discours.

A travers une série d’interventions scientifiques et de workshops, les participants examineront les moyens susceptibles d’instaurer un système de gouvernance en faveur de l’action culturelle et de présenter dans se sens un plan de travail.

Le colloque sera une occasion pour échanger les expériences d’associations et d’espaces culturels privés en Tunisie dans le domaine de la gouvernance dans le secteur culturel comme les expériences de la fédération tunisienne des cinéastes amateurs, l’association d’animation culturelle à Djerba, l’espace Mass’Art et le centre international des arts contemporains à Kasserine. Des expériences dans des pays arabes comme la Palestine, le Maroc, l’Algérie et l’Irak seront également présentées.