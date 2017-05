Le geste de solidarité de Tunisair et de la CTN envers les Tunisiens établis à l’étranger 

Des billets d’avion (100 billets) et de bateau (60 billets) seront mis, cet été, par la compagnie aérienne Tunisair et la Compagnie tunisienne de navigation (CTN) à la disposition de Tunisiens établis à l’étranger, qui, faute de moyens financiers, n’ont pas pu rentrer en Tunisie depuis une longtemps, selon le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de l’Immigration et des Tunisiens à l’étranger, Radhouane Ayara.

A l’issue d’une réunion de coordination consacrée à l’élaboration d’une stratégie d’action commune en prévision du retour en Tunisie, pendant les vacances d’été, des Tunisiens établis à l’étranger, Ayara a ajouté que Tunisair s’est engagée, également, à accorder une réduction de 30% sur le prix du billet.

Une cellule de coordination entre les différents départements et gouvernorats sera, également, créée, a-t-il dit, en vue de faciliter les procédures aux Tunisiens à leur retour à la mère patrie.

Les participants à cette réunion ont discuté, selon Ayara, de l’élaboration d’une stratégie visant à encadrer les membres de la communauté tunisienne à leur retour en Tunisie au cours des vacances d’été, à les encourager à investir en Tunisie et à contribuer à l’effort national de développement.

Le secrétaire d’Etat a indiqué qu’une conférence nationale sur l’investissement sera organisée au profit des compétences tunisiennes et des hommes d’affaires résidant à l’étranger à l’initiative du ministère des affaires étrangères et en collaboration avec les différentes structures d’investissement afin de les inciter à investir dans leurs régions natales et dans des secteurs porteurs.

La réunion a permis, également, de coordonner les rôles et les interventions entre tous les ministères concernés de manière directe ou indirecte par le retour des Tunisiens à l’étranger.

La rencontre a été, également, l’occasion de passer en revue l’ensemble des incitations mises à leur disposition en matière d’investissement ainsi que dans les domaines culturel et touristique à l’instar de la gratuité des visites aux sites archéologiques et les réductions sur les tickets des festivals et dans les séjour dans les hôtels.

Les participants à cette réunion ont convenu de parfaire la coordination entre les ministères des affaires étrangères, de l’intérieur et de la justice afin d’éviter aux membres de la colonie tunisienne qui ont commis des infractions l’été dernier d’être contrariés à leur retour en Tunisie.

Les participants à cette réunion représentant diverses structures chargées des affaires des Tunisiens à l’étranger ont examiné les moyens à même de faciliter le retour des membres de la communauté tunisienne dont, notamment, l’allègement des formalités administratives relatives au transit aérien, terrestre et maritime.

Selon un document distribué lors de cette réunion, le nombre global des Tunisiens à l’étranger s’élève à 1,35 million personnes réparties sur plus de 120 pays, principalement européens. La France reste le pays européen qui accueille la plus grande communauté tunisienne à l’étranger (730.000 personnes), suivie de l’Italie (200.000 personnes) et de l’Allemagne (95.000 personnes).

Le nombre des Tunisiens établis dans le monde arabe est estimé à 180.000 personnes. Celui des binationaux tunisiens s’élève à près de 340.000 personnes.

Par ailleurs, on compte environ 115.000 cadres tunisiens établis à l’étranger dont 3.798 sont des cadres supérieurs.

A noter que quelque 3.000 Tunisiens sont détenus dans des prisons à l’étranger.