Campagne de contrôle économique et sanitaire des produits alimentaires dans le Grand Tunis

Le ministère de la Santé a lancé, jeudi 18 courant, une campagne nationale de contrôle économique et sanitaire des produits alimentaires de grande consommation dans le Grand Tunis à l’occasion de l’approche du mois de Ramadan, et ceci en partenariat avec les ministères de l’industrie, du commerce et de l’intérieur.

Cette campagne de contrôle commune concerne les commerces alimentaires spécialisés dans la production, le stockage et la distribution de ces produits. Cette action a pour objectif de lutter contre les dangers sanitaires liés à la distribution et à la consommation de produits alimentaires et d’assurer la transparence des transactions commerciales en vue de limiter les infractions enregistrées au cours du mois de Ramadan.

A cette occasion, la ministre de la santé, Samira Merai Friaa a souligné l’importance de cette campagne dans la protection de la santé des consommateurs, indiquant que la couverture médiatique des opérations de contrôle économique contribue à sensibiliser davantage les citoyens à la nécessité de s’assurer de la conformité des produits alimentaires aux normes d’hygiène.

De son côté, Slim Saadallah, président de l’Organisation tunisienne de défense du consommateur (OTDC), a appelé les participants à cette campagne à multiplier les actions de contrôle pour rétablir la confiance entre le producteur et le consommateur face à la multiplication des infractions relevées dans les commerces alimentaires.

Le coup d’envoi de cette campagne a été donné au siège du ministère de la santé avec la participation de 100 contrôleurs sanitaires et économiques répartis sur 26 équipes.