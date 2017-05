En mars 2017, l’indice des prix de vente industriels a progressé de 3,7% en glissement annuel. Cette augmentation provient essentiellement de la hausse des prix des produits de l’industrie manufacturière de 3,0% et les prix des produits de l’industrie extractive de 8,4%, du fait de l’augmentation des prix des produits de l’extraction énergétique de 10,3% et des produits non énergétiques de 2,4%.

Augmentation des prix de vente industriels au mois de mars 2017 par rapport à février.

En Mars 2017, l’indice des prix de vente industriels a augmenté de 0,3% après un mois de Février stable. Les prix des produits de l’industrie manufacturière ont enregistré une hausse de 0,3% et ceux des produits de l’industrie extractive de 0,4%. L’augmentation des prix des produits de l’industrie manufacturière est due essentiellement à la hausse des prix des produits de l’industrie agro-alimentaire de 0,9%, de l’industrie textile de 0,1% et de l’industrie mécaniques et électriques de 0,4%. En revanche, une baisse remarquable de prix a été enregistrée pour les produits de l’industrie chimique de 0,9%.

(Source: Statistiques tunisie)