ATUGE  : La protection des données personnelles au menu prochain dîner-débat

Comment tirer le meilleur profit de la data, notamment pour «la mettre au service d’une meilleure compréhension de leurs clients, d’une personnalisation de leur offre de produits et de services, d’une meilleure efficacité de leurs opérations ou sont allées jusqu’à la monétiser», tout en évitant les dérapages et en assurant la protection de la vie privée des citoyens-consommateurs? Où en est-on en Tunisie par rapport à cette question? Quelle est la maturité de nos entrepriseset de notre administration publique? Quels sont les principes de la réglementation existante pour la protection des données personnelles et qu’est-ce qui change avec la nouvelle? Y a-t-il des opportunités pour notre secteur TIC? Par quoi commencer?

C’est pour essayer de répondre à toutes ces questions que l’ATUGE réunit, lundi 22 mai 2017, à 19H, à l’hôtel Concorde – les Berges du Lac, pour son dîner-débat mensuel, un bel aéropage composé de Chawki GADDES (président de l’Instance nationale de protection des données personnelles), ​Wafa BEN HASSINE (présidente d’AccessNow Tunisie), Ouissem LAHOUAR -directeur général Helpline Tunisie), Mohamed Ali ELLOUMI (directeur général Access) et Seifeddine BEN JEMIA (membre du CA de l’ATUGE Tunisie, comme modérateur).