Tunisia Brand Awards 2017 : Tunisie Telecom élu champion de l’année 2017

Tunisie Telecom a été sacré « Marque de l’Année 2017 en Technologie et Service », lors du ” Tunisia Brand Awards “, tenu mardi 16 mai 2017 au Palais des Congrès.

Ce trophée a été attribué, dans sa première édition, à Tunisie Telecom en signe de reconnaissance de ses efforts déployés pour satisfaire sa clientèle et offrir des services innovants avec la meilleure qualité.

Organisé par Kim EVENTS, L’INNORPI et l’UTICA, le « TBA 2017 » qui regroupe les marques tunisiennes et étrangères des différents secteurs, fait la référence de l’indice de confiance du consommateur et de la réputation de la marque sur le marché et récompense les efforts déployés durant une année au niveau du marketing et de la communication.

Le processus de la sélection de la marque de l’année 2017 a été le fruit des contributions des consommateurs via un sondage d’opinion, ainsi que les membres du jury composé d’experts dans différents domaines.

Ce sacre, qui constitue une belle récompense pour les équipes de Tunisie Telecom, témoigne également de l’engagement de Tunisie Telecom d’aller de l’avant vers plus d’innovation pour satisfaire davantage sa clientèle.